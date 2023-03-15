https://ria.ru/20230315/konferentsiii-1858030050.html

Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников

Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников - РИА Новости, 15.03.2023

Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников

Научная конференцияпо вопросам изменения климата в Якутске соберет в общей сложности около 500 участниковиз разных стран мира, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:09

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктический совет

арктика

россия

якутск

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Научная конференцияпо вопросам изменения климата в Якутске соберет в общей сложности около 500 участниковиз разных стран мира, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов."Ученые не прерывали общения между собой, в том числе и на международном уровне. Связи продолжаются, поскольку ученые знают, что изменение климата – наша объективная реальность", - подчеркнул Федотов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что Арктика является "кухней погоды" и климатические процессы в российском Заполярье могут затронуть весь мир."Чем шире международное сотрудничество, тем больше идей, рожденных на крайнем Севере, на вечно мерзлых грунтах будет полезно для развития человечества. Потепление - не катастрофа, но надо учиться использовать реалии, которые нам сегодня климат диктует", - отметил Федотов.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием пройдет с 22 по 24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html

арктика

россия

якутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктический совет, арктика, россия, якутск