https://ria.ru/20230315/konferentsiii-1858030050.html
Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников
Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников - РИА Новости, 15.03.2023
Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников
Научная конференцияпо вопросам изменения климата в Якутске соберет в общей сложности около 500 участниковиз разных стран мира, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:08
2023-03-15T14:08
2023-03-15T14:09
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
арктика
россия
якутск
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Научная конференцияпо вопросам изменения климата в Якутске соберет в общей сложности около 500 участниковиз разных стран мира, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов."Ученые не прерывали общения между собой, в том числе и на международном уровне. Связи продолжаются, поскольку ученые знают, что изменение климата – наша объективная реальность", - подчеркнул Федотов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что Арктика является "кухней погоды" и климатические процессы в российском Заполярье могут затронуть весь мир."Чем шире международное сотрудничество, тем больше идей, рожденных на крайнем Севере, на вечно мерзлых грунтах будет полезно для развития человечества. Потепление - не катастрофа, но надо учиться использовать реалии, которые нам сегодня климат диктует", - отметил Федотов.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием пройдет с 22 по 24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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арктический совет, арктика, россия, якутск
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Арктика, Россия, Якутск
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Научная конференцияпо вопросам изменения климата в Якутске соберет в общей сложности около 500 участниковиз разных стран мира, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.
"Ученые не прерывали общения между собой, в том числе и на международном уровне. Связи продолжаются, поскольку ученые знают, что изменение климата – наша объективная реальность", - подчеркнул Федотов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он напомнил, что Арктика является "кухней погоды" и климатические процессы в российском Заполярье могут затронуть весь мир.
"Чем шире международное сотрудничество, тем больше идей, рожденных на крайнем Севере, на вечно мерзлых грунтах будет полезно для развития человечества. Потепление - не катастрофа, но надо учиться использовать реалии, которые нам сегодня климат диктует", - отметил Федотов.
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием пройдет с 22 по 24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.