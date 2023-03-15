https://ria.ru/20230315/kherson-1857961711.html

Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме

Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме - РИА Новости, 15.03.2023

Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме

Находящийся под арестом боевик украинского националистического полка "Азов"*, уроженец Херсона Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что не знал о том, что в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:53

2023-03-15T10:53

2023-03-15T11:10

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Находящийся под арестом боевик украинского националистического полка "Азов"*, уроженец Херсона Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что не знал о том, что в его регионе состоялся референдум о вхождении в состав РФ, но раз он состоялся, значит, что большинство жителей региона хотят жить в составе России. Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года Савельев устроился по контракту служить в полк "Азов"* санитаром отделения. По его словам, он слышал о националистической репутации полка, но "рассчитывал, что это было, когда "Азов"* был батальоном (то есть в 2014-2015 годах)", а он шел в "Азов"* уже как в линейное подразделение Нацгвардии Украины. Впрочем, уже в "Азове"* Савельев заметил, что среди его сослуживцев распространены националистические взгляды. В конце апреля 2022 года в ходе боев в Мариуполе Савельев попал в плен. Сейчас он находится под следствием по уголовному делу по части 2 статьи 205.5 УК РФ, "Участие в террористической организации". Так как никаких источников информации у него сейчас нет, боевик признался, что не знал, что в его родном Херсоне состоялся референдум о вхождении в состав РФ. "Нет, не могу знать. Не знал", - ответил Савельев на вопрос корреспондента РИА Новости, знает ли о результатах референдума и как к ним относится. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html

https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html

россия

мариуполь

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь, херсон, владимир путин