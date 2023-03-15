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Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 15.03.2023 (обновлено: 11:10 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/kherson-1857961711.html
Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме
Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме - РИА Новости, 15.03.2023
Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме
Находящийся под арестом боевик украинского националистического полка "Азов"*, уроженец Херсона Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что не знал о том, что в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:53
2023-03-15T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
херсон
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Находящийся под арестом боевик украинского националистического полка "Азов"*, уроженец Херсона Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что не знал о том, что в его регионе состоялся референдум о вхождении в состав РФ, но раз он состоялся, значит, что большинство жителей региона хотят жить в составе России. Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года Савельев устроился по контракту служить в полк "Азов"* санитаром отделения. По его словам, он слышал о националистической репутации полка, но "рассчитывал, что это было, когда "Азов"* был батальоном (то есть в 2014-2015 годах)", а он шел в "Азов"* уже как в линейное подразделение Нацгвардии Украины. Впрочем, уже в "Азове"* Савельев заметил, что среди его сослуживцев распространены националистические взгляды. В конце апреля 2022 года в ходе боев в Мариуполе Савельев попал в плен. Сейчас он находится под следствием по уголовному делу по части 2 статьи 205.5 УК РФ, "Участие в террористической организации". Так как никаких источников информации у него сейчас нет, боевик признался, что не знал, что в его родном Херсоне состоялся референдум о вхождении в состав РФ. "Нет, не могу знать. Не знал", - ответил Савельев на вопрос корреспондента РИА Новости, знает ли о результатах референдума и как к ним относится. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html
https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html
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в мире, россия, мариуполь, херсон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Херсон, Владимир Путин
Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме

Азовец из Херсона признался, что не знал о референдуме о вхождении в состав России

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Находящийся под арестом боевик украинского националистического полка "Азов"*, уроженец Херсона Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что не знал о том, что в его регионе состоялся референдум о вхождении в состав РФ, но раз он состоялся, значит, что большинство жителей региона хотят жить в составе России.
Евгению Савельеву сейчас 26 лет, он уроженец Херсона, срочную службу проходил в пограничной службе. В декабре 2019 года Савельев устроился по контракту служить в полк "Азов"* санитаром отделения.
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По его словам, он слышал о националистической репутации полка, но "рассчитывал, что это было, когда "Азов"* был батальоном (то есть в 2014-2015 годах)", а он шел в "Азов"* уже как в линейное подразделение Нацгвардии Украины. Впрочем, уже в "Азове"* Савельев заметил, что среди его сослуживцев распространены националистические взгляды.
В конце апреля 2022 года в ходе боев в Мариуполе Савельев попал в плен. Сейчас он находится под следствием по уголовному делу по части 2 статьи 205.5 УК РФ, "Участие в террористической организации".
Так как никаких источников информации у него сейчас нет, боевик признался, что не знал, что в его родном Херсоне состоялся референдум о вхождении в состав РФ.
"Нет, не могу знать. Не знал", - ответил Савельев на вопрос корреспондента РИА Новости, знает ли о результатах референдума и как к ним относится.
«
"Если референдум проведен и Херсон в Российской Федерации, значит, проголосовала большая часть "за", получается", - считает он.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР (куда входит Мариуполь), ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольХерсонВладимир Путин
 
 
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