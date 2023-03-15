https://ria.ru/20230315/khakasiya-1857968850.html

В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты

В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты - РИА Новости, 15.03.2023

В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты

В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и туристическим ножом, сообщили РИА Новости в региональном главке Федеральной... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:15

2023-03-15T11:15

2023-03-15T11:15

происшествия

черногорск

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и туристическим ножом, сообщили РИА Новости в региональном главке Федеральной службы судебных приставов. "В черногорское отделение прибыл гражданин. При досмотре у него обнаружен муляж гранаты и туристический нож", - сказал собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что мужчина приходил к приставу-исполнителю, однако не сказали, по какому вопросу. Нарушитель был передан сотрудникам правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230313/granata-1857453659.html

черногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черногорск