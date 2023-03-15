https://ria.ru/20230315/khakasiya-1857968850.html
В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты
В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты - РИА Новости, 15.03.2023
В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты
В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и туристическим ножом, сообщили РИА Новости в региональном главке Федеральной... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:15
2023-03-15T11:15
2023-03-15T11:15
происшествия
черногорск
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и туристическим ножом, сообщили РИА Новости в региональном главке Федеральной службы судебных приставов. "В черногорское отделение прибыл гражданин. При досмотре у него обнаружен муляж гранаты и туристический нож", - сказал собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что мужчина приходил к приставу-исполнителю, однако не сказали, по какому вопросу. Нарушитель был передан сотрудникам правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230313/granata-1857453659.html
черногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черногорск
В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты
В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и ножом
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В хакасском Черногорске мужчина пришел на прием к приставам с муляжом гранаты и туристическим ножом, сообщили РИА Новости в региональном главке Федеральной службы судебных приставов.
"В черногорское отделение прибыл гражданин. При досмотре у него обнаружен муляж гранаты и туристический нож", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что мужчина приходил к приставу-исполнителю, однако не сказали, по какому вопросу. Нарушитель был передан сотрудникам правоохранительных органов.
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты