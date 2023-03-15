https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html

ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ

ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ - РИА Новости, 15.03.2023

ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ

ФСБ России опубликовала на своем сайте новые документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:23

2023-03-15T10:23

2023-03-15T11:11

литва

ссср

латвия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте новые документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности. Об этом, в частности, сообщалось в докладной записке начальника отдела военной контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова Военному совету армии от 24 октября 1944 года. "В ходе оперативной работы на освобожденной территории нами установлены факты массового истребления советских граждан в период немецкой оккупации Литовской ССР. По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 тысяч ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населений и партийно-советского актива", - писал Митрофанов.Из акта отдела военной контрразведки "Смерш" 11 гвардейской армии о зверствах немецких оккупационных властей и их пособников в местечке Серее Литовской ССР от 8 августа 1944 года: "В 1941 г. примерно, в середине сентября м-ца, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации "Шаулис", было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м.Серее и ближайших населенных пунктах. В числе расстрелянных были мужчины, женщины, старики и дети", - говорится в документе. О том, как конкретно литовские националисты убивали ни в чем не повинных людей, на допросе в "Смерше" в августе 1944 года рассказал некий Герман Павлайтис, добровольно подавшийся в ряды германской полиции сразу после оккупации Литовской СССР нацистами. По словам Павлайтиса, его обязанность как полицейского "сводилась к проведению мероприятий по уничтожению еврейского населения, коммунистов, лиц, лояльно настроенных по отношению к Советской власти, направленных на укрепление фашистского строя в Литве". Павлайтис также сознался в том, что в самом начале своей службы у нацистов активно участвовал в массовом расстреле полицией еврейского населения местечка Людвинава Мариампольского уезда. Он также описывал, как в августе 1941 года принимал участие в массовом убийстве нескольких тысяч евреев в Литве. "Приезжали в населенные пункты, забирали полностью еврейские семьи, включая даже и грудных детей, сажали на повозки и под конвоем полиции доставляли в город Мариамполь, в военный городок", - говорил Павлайтис. Всего туда согнали около 7,7 тысяч евреев разного возраста, вспоминал он: "Охраняли обреченных на смерть евреев в течение трех дней, в это время не давали им ни воды, ни продуктов питания". На третий день всех евреев расстреляли. По признанию Павлайтиса, сам он доставил в Мариамполь около 700 человек разных возрастов – от грудничков до стариков. В первые же дни гитлеровской оккупации была образована литовская полиция безопасности. Еврейское население стало главной мишенью литовских пособников гитлеровцев с самого начала оккупации территории Литовской ССР. Более того, по сравнению с Латвией и Эстонией ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже гитлеровцы поражались жестокости своих местных подельников, отмечали эксперты по прибалтийскому национализму. Затем нацисты создали 24 стрелковых батальона самообороны (впоследствии так называемые шуцманшафт-батальоны) численностью 500-600 человек каждый. В частности, в феврале-марте 1943 года 2-й литовский шуцманшафт-батальон участвовал в проведении крупной антипартизанской акции "Зимнее волшебство" на границе Латвии и Белоруссии, взаимодействуя с несколькими латышскими и 50-м украинским шуцманшафт-батальонами. Сотрудничество литовских и украинских карателей продолжилось и в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Следственный комитет РФ в конце ноября 2022 года сообщил, что Литва входит в число стран, наиболее активно поставляющих живую силу Киеву с 2014 года - наряду с Великобританией, США, Польшей, Канадой и рядом других государств. Еще до начала российской специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, отмечал СК. Кроме того, по данным Следственного комитета, литовцы вошли в состав иностранных специалистов, проводивших среди украинских военных инструктаж по обращению с иностранным оружием, боевому слаживанию и ведению боя в различных условиях. А в октябре минувшего года телеканал Sky News сообщил о росте числа литовцев, желающих вступить в ряды Союза стрелков Литвы. Эта организация возникла в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большую часть ее членов арестовали. По окончании Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах и были разгромлены советскими органами госбезопасности, МВД и армией.

https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html

https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

https://ria.ru/20201224/memorial-1590671752.html

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Дарья Буймова

литва, ссср, латвия, следственный комитет россии (ск рф), фсб, общество