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ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ - РИА Новости, 15.03.2023
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10:23 15.03.2023 (обновлено: 11:11 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html
ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ
ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ - РИА Новости, 15.03.2023
ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ
ФСБ России опубликовала на своем сайте новые документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:23
2023-03-15T11:11
литва
ссср
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте новые документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности. Об этом, в частности, сообщалось в докладной записке начальника отдела военной контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова Военному совету армии от 24 октября 1944 года. "В ходе оперативной работы на освобожденной территории нами установлены факты массового истребления советских граждан в период немецкой оккупации Литовской ССР. По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 тысяч ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населений и партийно-советского актива", - писал Митрофанов.Из акта отдела военной контрразведки "Смерш" 11 гвардейской армии о зверствах немецких оккупационных властей и их пособников в местечке Серее Литовской ССР от 8 августа 1944 года: "В 1941 г. примерно, в середине сентября м-ца, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации "Шаулис", было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м.Серее и ближайших населенных пунктах. В числе расстрелянных были мужчины, женщины, старики и дети", - говорится в документе. О том, как конкретно литовские националисты убивали ни в чем не повинных людей, на допросе в "Смерше" в августе 1944 года рассказал некий Герман Павлайтис, добровольно подавшийся в ряды германской полиции сразу после оккупации Литовской СССР нацистами. По словам Павлайтиса, его обязанность как полицейского "сводилась к проведению мероприятий по уничтожению еврейского населения, коммунистов, лиц, лояльно настроенных по отношению к Советской власти, направленных на укрепление фашистского строя в Литве". Павлайтис также сознался в том, что в самом начале своей службы у нацистов активно участвовал в массовом расстреле полицией еврейского населения местечка Людвинава Мариампольского уезда. Он также описывал, как в августе 1941 года принимал участие в массовом убийстве нескольких тысяч евреев в Литве. "Приезжали в населенные пункты, забирали полностью еврейские семьи, включая даже и грудных детей, сажали на повозки и под конвоем полиции доставляли в город Мариамполь, в военный городок", - говорил Павлайтис. Всего туда согнали около 7,7 тысяч евреев разного возраста, вспоминал он: "Охраняли обреченных на смерть евреев в течение трех дней, в это время не давали им ни воды, ни продуктов питания". На третий день всех евреев расстреляли. По признанию Павлайтиса, сам он доставил в Мариамполь около 700 человек разных возрастов – от грудничков до стариков. В первые же дни гитлеровской оккупации была образована литовская полиция безопасности. Еврейское население стало главной мишенью литовских пособников гитлеровцев с самого начала оккупации территории Литовской ССР. Более того, по сравнению с Латвией и Эстонией ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже гитлеровцы поражались жестокости своих местных подельников, отмечали эксперты по прибалтийскому национализму. Затем нацисты создали 24 стрелковых батальона самообороны (впоследствии так называемые шуцманшафт-батальоны) численностью 500-600 человек каждый. В частности, в феврале-марте 1943 года 2-й литовский шуцманшафт-батальон участвовал в проведении крупной антипартизанской акции "Зимнее волшебство" на границе Латвии и Белоруссии, взаимодействуя с несколькими латышскими и 50-м украинским шуцманшафт-батальонами. Сотрудничество литовских и украинских карателей продолжилось и в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Следственный комитет РФ в конце ноября 2022 года сообщил, что Литва входит в число стран, наиболее активно поставляющих живую силу Киеву с 2014 года - наряду с Великобританией, США, Польшей, Канадой и рядом других государств. Еще до начала российской специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, отмечал СК. Кроме того, по данным Следственного комитета, литовцы вошли в состав иностранных специалистов, проводивших среди украинских военных инструктаж по обращению с иностранным оружием, боевому слаживанию и ведению боя в различных условиях. А в октябре минувшего года телеканал Sky News сообщил о росте числа литовцев, желающих вступить в ряды Союза стрелков Литвы. Эта организация возникла в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большую часть ее членов арестовали. По окончании Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах и были разгромлены советскими органами госбезопасности, МВД и армией.
https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html
https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html
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литва, ссср, латвия, следственный комитет россии (ск рф), фсб, общество
Литва, СССР, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ, Общество
ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ

ФСБ обнародовала новые факты казней литовскими карателями в годы Великой Отечественной

© РИА Новости / Мариус Баранаускас | Перейти в медиабанкКовенская крепость в Каунасе
Ковенская крепость в Каунасе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала на своем сайте новые документы об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности.
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
1 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
2 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
3 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
4 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
5 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
6 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
7 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
8 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
9 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
10 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
11 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
12 из 13
© Документ из архива УФСБ России по Омской областиРассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
13 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
1 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
2 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
3 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
4 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
5 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
6 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
7 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
8 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
9 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
10 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
11 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
12 из 13
Рассекреченные документы ФСБ об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны
© Документ из архива УФСБ России по Омской области
13 из 13
Об этом, в частности, сообщалось в докладной записке начальника отдела военной контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова Военному совету армии от 24 октября 1944 года.
"В ходе оперативной работы на освобожденной территории нами установлены факты массового истребления советских граждан в период немецкой оккупации Литовской ССР. По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 тысяч ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населений и партийно-советского актива", - писал Митрофанов.
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ
20 июня 2022, 00:44
Из акта отдела военной контрразведки "Смерш" 11 гвардейской армии о зверствах немецких оккупационных властей и их пособников в местечке Серее Литовской ССР от 8 августа 1944 года:
"В 1941 г. примерно, в середине сентября м-ца, немецкими оккупационными властями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации "Шаулис", было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м.Серее и ближайших населенных пунктах. В числе расстрелянных были мужчины, женщины, старики и дети", - говорится в документе.
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
ФСБ опубликовала архивы о зверствах украинских карателей под Орлом
22 апреля 2022, 13:24
О том, как конкретно литовские националисты убивали ни в чем не повинных людей, на допросе в "Смерше" в августе 1944 года рассказал некий Герман Павлайтис, добровольно подавшийся в ряды германской полиции сразу после оккупации Литовской СССР нацистами.
По словам Павлайтиса, его обязанность как полицейского "сводилась к проведению мероприятий по уничтожению еврейского населения, коммунистов, лиц, лояльно настроенных по отношению к Советской власти, направленных на укрепление фашистского строя в Литве".
Павлайтис также сознался в том, что в самом начале своей службы у нацистов активно участвовал в массовом расстреле полицией еврейского населения местечка Людвинава Мариампольского уезда.
Он также описывал, как в августе 1941 года принимал участие в массовом убийстве нескольких тысяч евреев в Литве.
"Приезжали в населенные пункты, забирали полностью еврейские семьи, включая даже и грудных детей, сажали на повозки и под конвоем полиции доставляли в город Мариамполь, в военный городок", - говорил Павлайтис.
Всего туда согнали около 7,7 тысяч евреев разного возраста, вспоминал он: "Охраняли обреченных на смерть евреев в течение трех дней, в это время не давали им ни воды, ни продуктов питания". На третий день всех евреев расстреляли. По признанию Павлайтиса, сам он доставил в Мариамполь около 700 человек разных возрастов – от грудничков до стариков.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша) - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
29 октября 2021, 12:17
В первые же дни гитлеровской оккупации была образована литовская полиция безопасности. Еврейское население стало главной мишенью литовских пособников гитлеровцев с самого начала оккупации территории Литовской ССР.
Более того, по сравнению с Латвией и Эстонией ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже гитлеровцы поражались жестокости своих местных подельников, отмечали эксперты по прибалтийскому национализму.
Затем нацисты создали 24 стрелковых батальона самообороны (впоследствии так называемые шуцманшафт-батальоны) численностью 500-600 человек каждый. В частности, в феврале-марте 1943 года 2-й литовский шуцманшафт-батальон участвовал в проведении крупной антипартизанской акции "Зимнее волшебство" на границе Латвии и Белоруссии, взаимодействуя с несколькими латышскими и 50-м украинским шуцманшафт-батальонами.
Сотрудничество литовских и украинских карателей продолжилось и в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Следственный комитет РФ в конце ноября 2022 года сообщил, что Литва входит в число стран, наиболее активно поставляющих живую силу Киеву с 2014 года - наряду с Великобританией, США, Польшей, Канадой и рядом других государств. Еще до начала российской специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, отмечал СК.
Кроме того, по данным Следственного комитета, литовцы вошли в состав иностранных специалистов, проводивших среди украинских военных инструктаж по обращению с иностранным оружием, боевому слаживанию и ведению боя в различных условиях.
А в октябре минувшего года телеканал Sky News сообщил о росте числа литовцев, желающих вступить в ряды Союза стрелков Литвы. Эта организация возникла в 1919 году. После вхождения Литвы в состав СССР в 1940-м организацию запретили, большую часть ее членов арестовали.
По окончании Второй мировой войны члены союза примкнули к "лесным братьям" – националистически настроенным вооруженным группировкам, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах и были разгромлены советскими органами госбезопасности, МВД и армией.
Мемориальный комплекс 253 жизни и 1 судьба в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
24 декабря 2020, 08:29
 
ЛитваСССРЛатвияСледственный комитет России (СК РФ)ФСБОбщество
 
 
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