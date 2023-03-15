https://ria.ru/20230315/kansk-1857916486.html

В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия

В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия - РИА Новости, 15.03.2023

В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия

Бывший дом пионеров, который является объектом культурно-исторического наследия регионального значения, горит в красноярском Канске на 900 квадратных метрах,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:35

2023-03-15T02:35

2023-03-15T09:42

канск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший дом пионеров, который является объектом культурно-исторического наследия регионального значения, горит в красноярском Канске на 900 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщает пресс-службу МЧС России."Загорание неэксплуатируемого здания произошло в Красноярском крае по адресу: город Канск, улица Краснопартизанская, дом 66. Здание входит в объект культурно-исторического наследия регионального значения. Не используется уже 20 лет", - говорится в сообщении.Пожар на площади 900 квадратных метров уже локализовали в 00.50 мск, никто не пострадал.МЧС России уточнило в телеграм-канале, что горит бывший дом пионеров.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857845524.html

канск

россия

красноярский край

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канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, происшествия