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В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия - РИА Новости, 15.03.2023
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02:35 15.03.2023 (обновлено: 09:42 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/kansk-1857916486.html
В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия
В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия - РИА Новости, 15.03.2023
В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия
Бывший дом пионеров, который является объектом культурно-исторического наследия регионального значения, горит в красноярском Канске на 900 квадратных метрах,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T02:35
2023-03-15T09:42
канск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
красноярский край
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший дом пионеров, который является объектом культурно-исторического наследия регионального значения, горит в красноярском Канске на 900 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщает пресс-службу МЧС России."Загорание неэксплуатируемого здания произошло в Красноярском крае по адресу: город Канск, улица Краснопартизанская, дом 66. Здание входит в объект культурно-исторического наследия регионального значения. Не используется уже 20 лет", - говорится в сообщении.Пожар на площади 900 квадратных метров уже локализовали в 00.50 мск, никто не пострадал.МЧС России уточнило в телеграм-канале, что горит бывший дом пионеров.
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канск
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канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, происшествия
Канск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Красноярский край, Происшествия
В Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия

В красноярском Канске загорелся бывший дом пионеров, являющийся объектом наследия

© Кадр из видео МЧС РоссииПожар в бывшем доме пионеров в г. Канске Красноярского края
Пожар в бывшем доме пионеров в г. Канске Красноярского края
© Кадр из видео МЧС России
Пожар в бывшем доме пионеров в г. Канске Красноярского края
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший дом пионеров, который является объектом культурно-исторического наследия регионального значения, горит в красноярском Канске на 900 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщает пресс-службу МЧС России.
"Загорание неэксплуатируемого здания произошло в Красноярском крае по адресу: город Канск, улица Краснопартизанская, дом 66. Здание входит в объект культурно-исторического наследия регионального значения. Не используется уже 20 лет", - говорится в сообщении.
Пожар на площади 900 квадратных метров уже локализовали в 00.50 мск, никто не пострадал.
МЧС России уточнило в телеграм-канале, что горит бывший дом пионеров.
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