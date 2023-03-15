https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857948184.html

Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине

Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине - РИА Новости, 15.03.2023

Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине

Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:08

2023-03-15T10:08

2023-03-15T11:42

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сша

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ллойд остин

пентагон

f-16

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину, сообщило издание Politico."После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16", — говорится в документе.По их мнению, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", и поставки Украине истребителей F-16 дадут Киеву преимущество.Сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку целого ряда факторов, необходимых для успешной передачи Украине самолетов F-16.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16.

https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html

https://ria.ru/20230309/istrebiteli-1856682271.html

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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, пентагон, f-16