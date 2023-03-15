https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857948184.html
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине - РИА Новости, 15.03.2023
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине
Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:08
2023-03-15T10:08
2023-03-15T11:42
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
пентагон
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину, сообщило издание Politico."После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16", — говорится в документе.По их мнению, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", и поставки Украине истребителей F-16 дадут Киеву преимущество.Сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку целого ряда факторов, необходимых для успешной передачи Украине самолетов F-16.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16.
https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html
https://ria.ru/20230309/istrebiteli-1856682271.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, пентагон, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Пентагон, F-16
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине
Politico: восемь сенаторов США потребовали от Пентагона отправить самолеты F-16 на Украину