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Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине - РИА Новости, 15.03.2023
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10:08 15.03.2023 (обновлено: 11:42 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857948184.html
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине - РИА Новости, 15.03.2023
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине
Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:08
2023-03-15T11:42
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
пентагон
f-16
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину, сообщило издание Politico."После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16", — говорится в документе.По их мнению, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", и поставки Украине истребителей F-16 дадут Киеву преимущество.Сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку целого ряда факторов, необходимых для успешной передачи Украине самолетов F-16.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16.
https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, пентагон, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Пентагон, F-16
Сенаторы США выдвинули дерзкое требование по Украине

Politico: восемь сенаторов США потребовали от Пентагона отправить самолеты F-16 на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Восемь сенаторов от ведущих политических партий США направила письмо Пентагону, требуя предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину, сообщило издание Politico.
"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими над поддержкой Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16", — говорится в документе.
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По их мнению, конфликт между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", и поставки Украине истребителей F-16 дадут Киеву преимущество.
«

"Это значительный потенциал, который может стать решающим фактором на поле боя", — утверждают они.

Сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку целого ряда факторов, необходимых для успешной передачи Украине самолетов F-16.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16
9 марта, 10:11
 
В миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинПентагонF-16
 
 
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