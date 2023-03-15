https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html

Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства

Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства - РИА Новости, 15.03.2023

Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства

Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T06:12

2023-03-15T06:12

2023-03-15T06:24

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украина

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константин затулин

госдума рф

снг

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Парламентарий рассказал РИА Новости о других поправках, которые он подготовил. "Речь идет о сроках проживания в России для того, чтобы иметь право на упрощенное гражданство. Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года – ред.). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

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россия, украина, молдавия, константин затулин, госдума рф, снг