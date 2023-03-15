https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html
Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства
Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства - РИА Новости, 15.03.2023
Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства
Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:12
2023-03-15T06:12
2023-03-15T06:24
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Парламентарий рассказал РИА Новости о других поправках, которые он подготовил. "Речь идет о сроках проживания в России для того, чтобы иметь право на упрощенное гражданство. Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года – ред.). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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россия, украина, молдавия, константин затулин, госдума рф, снг
Россия, Украина, Молдавия, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ
Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства
Для граждан ряда стран может быть восстановлено упрощенное получение гражданства России
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.
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"Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через Указ президента. Но зачем ждать Указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос", - сказано в пояснении к поправке, вносимой первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
Парламентарий рассказал РИА Новости о других поправках, которые он подготовил.
"Речь идет о сроках проживания в России для того, чтобы иметь право на упрощенное гражданство. Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года – ред.). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Российское гражданство в 2022 году получили более 691 тысячи иностранцев