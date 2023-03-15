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Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно - РИА Новости, 15.03.2023
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно
Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:21
2023-03-15T19:21
2023-03-15T19:21
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет раз в три года. Об этом сообщил телеканал "360".Ранее молодые предприниматели могли претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас же данную сумму увеличили до миллиона.Чтобы вновь обратиться за средствами, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Еще одним обязательным условием является успешное прохождение бесплатного обучения в центре "Мой бизнес". Данная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Она добавила, что в прошлом году грант смогли получить порядка 80 молодых предпринимателей из Московской области.Всю актуальную информацию о бизнесе региона можно найти на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале "Мой бизнес" Подмосковье.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит поддерживать предпринимателей в столь напряженной экономической ситуации. По его словам, подобный подход поможет бизнесменам решить ряд проблем, в том числе связанных с логистикой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости
. Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет раз в три года. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Ранее молодые предприниматели могли претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас же данную сумму увеличили до миллиона.
Чтобы вновь обратиться за средствами, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Еще одним обязательным условием является успешное прохождение бесплатного обучения в центре "Мой бизнес". Данная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
«
"С начала года число субъектов МСП в Московской области выросло более чем на семь тысяч и сегодня превышает уже 418 тысяч. Это в том числе и молодые предприниматели", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в прошлом году грант смогли получить порядка 80 молодых предпринимателей из Московской области.
Всю актуальную информацию о бизнесе региона можно найти на инвестиционном портале Московской области
и в телеграм-канале "Мой бизнес"
Подмосковье.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит поддерживать предпринимателей в столь напряженной экономической ситуации. По его словам, подобный подход поможет бизнесменам решить ряд проблем, в том числе связанных с логистикой.