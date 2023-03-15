Рейтинг@Mail.ru
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:21 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/granty-1858133186.html
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно - РИА Новости, 15.03.2023
Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно
Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:21
2023-03-15T19:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858130693_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_d2519450c40ee26b1ff1645d65fa0052.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет раз в три года. Об этом сообщил телеканал "360".Ранее молодые предприниматели могли претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас же данную сумму увеличили до миллиона.Чтобы вновь обратиться за средствами, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Еще одним обязательным условием является успешное прохождение бесплатного обучения в центре "Мой бизнес". Данная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Она добавила, что в прошлом году грант смогли получить порядка 80 молодых предпринимателей из Московской области.Всю актуальную информацию о бизнесе региона можно найти на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале "Мой бизнес" Подмосковье.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит поддерживать предпринимателей в столь напряженной экономической ситуации. По его словам, подобный подход поможет бизнесменам решить ряд проблем, в том числе связанных с логистикой.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858130693_205:0:1982:1333_1920x0_80_0_0_32a0fce284be6a66260dde88295ca82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно

CC0 / / Девушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет раз в три года. Об этом сообщил телеканал "360".
Ранее молодые предприниматели могли претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас же данную сумму увеличили до миллиона.
Чтобы вновь обратиться за средствами, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Еще одним обязательным условием является успешное прохождение бесплатного обучения в центре "Мой бизнес". Данная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
«
"С начала года число субъектов МСП в Московской области выросло более чем на семь тысяч и сегодня превышает уже 418 тысяч. Это в том числе и молодые предприниматели", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в прошлом году грант смогли получить порядка 80 молодых предпринимателей из Московской области.
Всю актуальную информацию о бизнесе региона можно найти на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале "Мой бизнес" Подмосковье.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит поддерживать предпринимателей в столь напряженной экономической ситуации. По его словам, подобный подход поможет бизнесменам решить ряд проблем, в том числе связанных с логистикой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала