https://ria.ru/20230315/granty-1858133186.html

Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно

Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно - РИА Новости, 15.03.2023

Гранты до 1 млн рублей начнут выдавать молодым предпринимателям МО повторно

Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:21

2023-03-15T19:21

2023-03-15T19:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты на развитие бизнеса. Теперь обратиться за средствами можно будет раз в три года. Об этом сообщил телеканал "360".Ранее молодые предприниматели могли претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас же данную сумму увеличили до миллиона.Чтобы вновь обратиться за средствами, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Еще одним обязательным условием является успешное прохождение бесплатного обучения в центре "Мой бизнес". Данная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Она добавила, что в прошлом году грант смогли получить порядка 80 молодых предпринимателей из Московской области.Всю актуальную информацию о бизнесе региона можно найти на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале "Мой бизнес" Подмосковье.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит поддерживать предпринимателей в столь напряженной экономической ситуации. По его словам, подобный подход поможет бизнесменам решить ряд проблем, в том числе связанных с логистикой.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)