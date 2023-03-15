https://ria.ru/20230315/goszakupki-1857956809.html

Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках

Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках - РИА Новости, 15.03.2023

Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:40

2023-03-15T10:40

2023-03-15T10:40

валентина матвиенко

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий процедуру госзакупок. "Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду. Она также отметила, что во вторник обсуждала эту инициативу с главой правительства РФ и Михаил Мишустин поддержал предложение законодателей. Кроме того, по словам Матвиенко, возможно внесение изменений "в целый ряд правительственных нормативных актов" без изменения законодательства, что позволит качественно улучшить ситуацию. Спикер СФ отметила, что упрощение процедуры госзакупок "не означает снижения качества". "Но мы дали руководителям регионов (возможность) более оперативно принимать решения", - заключила она.

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, россия, госдума рф