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Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках - РИА Новости, 15.03.2023
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10:40 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/goszakupki-1857956809.html
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках - РИА Новости, 15.03.2023
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:40
2023-03-15T10:40
валентина матвиенко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий процедуру госзакупок. "Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду. Она также отметила, что во вторник обсуждала эту инициативу с главой правительства РФ и Михаил Мишустин поддержал предложение законодателей. Кроме того, по словам Матвиенко, возможно внесение изменений "в целый ряд правительственных нормативных актов" без изменения законодательства, что позволит качественно улучшить ситуацию. Спикер СФ отметила, что упрощение процедуры госзакупок "не означает снижения качества". "Но мы дали руководителям регионов (возможность) более оперативно принимать решения", - заключила она.
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валентина матвиенко, россия, госдума рф
Валентина Матвиенко, Россия, Госдума РФ
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках

Матвиенко попросила ГД в приоритетном порядке рассмотреть проект об упрощении госзакупок

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий процедуру госзакупок.
"Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду.
Она также отметила, что во вторник обсуждала эту инициативу с главой правительства РФ и Михаил Мишустин поддержал предложение законодателей. Кроме того, по словам Матвиенко, возможно внесение изменений "в целый ряд правительственных нормативных актов" без изменения законодательства, что позволит качественно улучшить ситуацию.
Спикер СФ отметила, что упрощение процедуры госзакупок "не означает снижения качества".
"Но мы дали руководителям регионов (возможность) более оперативно принимать решения", - заключила она.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
1 февраля, 12:57
 
Валентина МатвиенкоРоссияГосдума РФ
 
 
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