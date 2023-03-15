https://ria.ru/20230315/goszakupki-1857956809.html
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках - РИА Новости, 15.03.2023
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:40
2023-03-15T10:40
2023-03-15T10:40
валентина матвиенко
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий процедуру госзакупок. "Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду. Она также отметила, что во вторник обсуждала эту инициативу с главой правительства РФ и Михаил Мишустин поддержал предложение законодателей. Кроме того, по словам Матвиенко, возможно внесение изменений "в целый ряд правительственных нормативных актов" без изменения законодательства, что позволит качественно улучшить ситуацию. Спикер СФ отметила, что упрощение процедуры госзакупок "не означает снижения качества". "Но мы дали руководителям регионов (возможность) более оперативно принимать решения", - заключила она.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848925774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, госдума рф
Валентина Матвиенко, Россия, Госдума РФ
Матвиенко попросила Госдуму приоритетно рассмотреть проект о госзакупках
Матвиенко попросила ГД в приоритетном порядке рассмотреть проект об упрощении госзакупок
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами накануне законопроект, упрощающий процедуру госзакупок.
"Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять, его очень ждут в регионах", - сказала спикер СФ на пленарном заседании палаты в среду.
Она также отметила, что во вторник обсуждала эту инициативу с главой правительства РФ
и Михаил Мишустин
поддержал предложение законодателей. Кроме того, по словам Матвиенко, возможно внесение изменений "в целый ряд правительственных нормативных актов" без изменения законодательства, что позволит качественно улучшить ситуацию.
Спикер СФ отметила, что упрощение процедуры госзакупок "не означает снижения качества".
"Но мы дали руководителям регионов (возможность) более оперативно принимать решения", - заключила она.
Песков прокомментировал идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках