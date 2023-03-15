https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858040155.html
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ
Средств на гособоронзаказ и предприятия ОПК выделяется достаточно, они должны тратиться рационально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:40
2023-03-15T14:40
2023-03-15T14:49
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средств на гособоронзаказ и предприятия ОПК выделяется достаточно, они должны тратиться рационально, заявил президент России Владимир Путин.В ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств.Кроме того, президент отметил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивание мощности для выпуска дополнительного объема вооружений. "Работа здесь идет большая, масштабная, она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится, ничего избыточного здесь мы не делаем, но то что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ и предприятия ОПК
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средств на гособоронзаказ и предприятия ОПК выделяется достаточно, они должны тратиться рационально, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств.
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"Их (средств) мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", - сказал Путин.
Кроме того, президент отметил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивание мощности для выпуска дополнительного объема вооружений. "Работа здесь идет большая, масштабная, она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится, ничего избыточного здесь мы не делаем, но то что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно", - подчеркнул президент.
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