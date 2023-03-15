https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html

Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа

Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:35

2023-03-15T14:35

2023-03-15T15:01

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции."Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере обороно-промышленного комплекса. Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, прежде всего, за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.По его словам, средства выделяют в достаточном объеме.Путин добавил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощности дополнительного объема вооружений.

https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858040155.html

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

россия

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Путин о надзоре в сфере оборонно-промышленного комплекса Путин попросил прокуроров уделить особое внимание надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе относительно поставок для нужд спецоперации. 2023-03-15T14:35 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия