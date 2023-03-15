https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:35
2023-03-15T14:35
2023-03-15T15:01
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции."Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере обороно-промышленного комплекса. Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, прежде всего, за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.По его словам, средства выделяют в достаточном объеме.Путин добавил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощности дополнительного объема вооружений.
https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858040155.html
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РИА Новости
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Путин о надзоре в сфере оборонно-промышленного комплекса
Путин попросил прокуроров уделить особое внимание надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе относительно поставок для нужд спецоперации.
2023-03-15T14:35
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа
Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа и выделением средств
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции.
"Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере обороно-промышленного комплекса. Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, прежде всего, за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ
По его словам, средства выделяют в достаточном объеме.
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"Их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", - отметил президент.
Путин добавил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощности дополнительного объема вооружений.
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа