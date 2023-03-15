https://ria.ru/20230315/gazoprovod-1858079023.html

В E.ON не исключили консервации "Северного потока"

В E.ON не исключили консервации "Северного потока" - РИА Новости, 15.03.2023

В E.ON не исключили консервации "Северного потока"

Несмотря на полное списание своей доли в операторе газопровода "Северный поток" – компании Nord Stream AG, германская E.ON не уйдет полностью из проекта и не... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:27

2023-03-15T16:27

2023-03-15T16:37

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северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на полное списание своей доли в операторе газопровода "Северный поток" – компании Nord Stream AG, германская E.ON не уйдет полностью из проекта и не исключает герметизацию и консервацию взорванных трубопроводов во избежание предоставления поля действий для "Газпрома", сообщает в среду немецкая компания. Ранее Немецкая E.ON в годовом отчете сообщила, что полностью списала долю в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" – компании Nord Stream AG, списание составило 1,2 миллиарда евро. "Мы продолжаем пользоваться своими правами в качестве миноритарного акционера управляющей компании "Северного потока - 1", — цитирует Reuters финансового директора E.ON Марка Шпикера, выступившего в среду на пресс-конференции. По словам Шпикера, управляющая компания сейчас занята вопросом, как можно законсервировать и герметизировать взорванные трубопроводы. "Мы по-прежнему не видим смысла просто предоставлять поле (действий, прим. ред.) "Газпрому" на данном этапе", - добавил он. Будут ли поврежденные участки трубопровод когда-либо восстановлены, Шпикер назвал спекулятивным вопросом. Nord Stream AG – собственник "Северного потока", а его долями владеют "Газпром международные проекты" (51%), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%). Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230315/eon-1857941982.html

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

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Дарья Буймова

россия, европа, германия, газпром, e.on , северный поток, северный поток — 2