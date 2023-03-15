Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20
Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20 в Нью-Дели
Логотип саммита "Группы двадцати". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар – РИА Новости. Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.
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"Официальные приглашения были разосланы… Позвольте мне сказать, что преждевременно говорить о том кто принял приглашение", - сказал Кант журналистам на специальном брифинге.
Отвечая на вопрос о возможности приглашения на саммит в Нью-Дели Владимира Зеленского шерпа Индии повторил "преждевременно", не раскрывая смысла ответа.
Кант отметил, что всего Индия пригласила для участия в мероприятиях G20 43 участников – двадцать стран группы, девять специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие президента Владимира Путина в саммите G20 не исключается, но окончательного решения пока не принято.