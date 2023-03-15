Рейтинг@Mail.ru
Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20 - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/g20-1858006331.html
Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20
Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20 - РИА Новости, 15.03.2023
Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20
Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:59
2023-03-15T12:59
в мире
индия
нью-дели
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар – РИА Новости. Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. Отвечая на вопрос о возможности приглашения на саммит в Нью-Дели Владимира Зеленского шерпа Индии повторил "преждевременно", не раскрывая смысла ответа. Кант отметил, что всего Индия пригласила для участия в мероприятиях G20 43 участников – двадцать стран группы, девять специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие президента Владимира Путина в саммите G20 не исключается, но окончательного решения пока не принято.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нью-дели, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индия, Нью-Дели, Большая двадцатка, Саммит G20
Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20

Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20 в Нью-Дели

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита "Группы двадцати"
Логотип саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар – РИА Новости. Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.
«
"Официальные приглашения были разосланы… Позвольте мне сказать, что преждевременно говорить о том кто принял приглашение", - сказал Кант журналистам на специальном брифинге.
Отвечая на вопрос о возможности приглашения на саммит в Нью-Дели Владимира Зеленского шерпа Индии повторил "преждевременно", не раскрывая смысла ответа.
Кант отметил, что всего Индия пригласила для участия в мероприятиях G20 43 участников – двадцать стран группы, девять специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие президента Владимира Путина в саммите G20 не исключается, но окончательного решения пока не принято.
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Индия надеется на участие Путина в саммите G20
25 января, 14:00
 
В миреИндияНью-ДелиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала