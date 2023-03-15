https://ria.ru/20230315/g20-1858006331.html

Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20

Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20 - РИА Новости, 15.03.2023

Индия разослала приглашения на саммит лидеров G20

Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:59

2023-03-15T12:59

2023-03-15T12:59

в мире

индия

нью-дели

большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар – РИА Новости. Индия разослала приглашения для участия в саммите лидеров G20, но говорить о том, кто из лидеров примет в нем участие, преждевременно, сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. Отвечая на вопрос о возможности приглашения на саммит в Нью-Дели Владимира Зеленского шерпа Индии повторил "преждевременно", не раскрывая смысла ответа. Кант отметил, что всего Индия пригласила для участия в мероприятиях G20 43 участников – двадцать стран группы, девять специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие президента Владимира Путина в саммите G20 не исключается, но окончательного решения пока не принято.

https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html

индия

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индия, нью-дели, большая двадцатка, саммит g20