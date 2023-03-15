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Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал 22 лекарственных препарата - РИА Новости, 15.03.2023
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12:12 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/efimov-1857990584.html
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал 22 лекарственных препарата
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал 22 лекарственных препарата - РИА Новости, 15.03.2023
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал 22 лекарственных препарата
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", компания "ОнкоТаргет", за время работы в ОЭЗ зарегистрировала 22 лекарственных препарата, два из... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:12
2023-03-15T12:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", компания "ОнкоТаргет", за время работы в ОЭЗ зарегистрировала 22 лекарственных препарата, два из которых - оригинальные, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания является резидентом ОЭЗ с 2020 года, зарегистрировав за это время 22 лекарственных препарата более 40 различных форм выпуска. С начала работы в ОЭЗ резидент инвестировал в развитие производства более 1,4 миллиарда рублей и произвел продукции более, чем на 1,2 миллиарда рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Сообщается, что производственные мощности комплекса способны выпускать более 100 миллионов единиц твердых форм в год, а также порядка 6 миллионов единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год.Предприятие является научно-производственным комплексом полного цикла, выпуская как дженерики, так и оригинальные лекарственные средства. Также "ОнкоТаргет" совместно с партнерами производит лекарства, выпуск которых на территории РФ пока не налажен. Стратегической целью компании является достижение лекарственного суверенитета в одних из наиболее значимых сегментов – таргетной или иммуноонкологической терапиях, говорится в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал 22 лекарственных препарата

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", компания "ОнкоТаргет", за время работы в ОЭЗ зарегистрировала 22 лекарственных препарата, два из которых - оригинальные, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Компания является резидентом ОЭЗ с 2020 года, зарегистрировав за это время 22 лекарственных препарата более 40 различных форм выпуска. С начала работы в ОЭЗ резидент инвестировал в развитие производства более 1,4 миллиарда рублей и произвел продукции более, чем на 1,2 миллиарда рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Сообщается, что производственные мощности комплекса способны выпускать более 100 миллионов единиц твердых форм в год, а также порядка 6 миллионов единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год.
Предприятие является научно-производственным комплексом полного цикла, выпуская как дженерики, так и оригинальные лекарственные средства. Также "ОнкоТаргет" совместно с партнерами производит лекарства, выпуск которых на территории РФ пока не налажен. Стратегической целью компании является достижение лекарственного суверенитета в одних из наиболее значимых сегментов – таргетной или иммуноонкологической терапиях, говорится в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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