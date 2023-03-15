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СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения - РИА Новости, 15.03.2023
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02:17 15.03.2023 (обновлено: 09:34 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bpla-1857916244.html
СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения
СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения
Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T02:17
2023-03-15T09:34
россия
черное море
сша
анатолий антонов
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает как провокацию инцидент с падением в Черное море беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230314/bpla-1857893849.html
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россия, черное море, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша
Россия, Черное море, США, Анатолий Антонов, Министерство обороны США
СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения

NYT: упавший в Черном море американский беспилотник не был оснащен вооружением

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
«
"В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма", - говорится в сообщении газеты.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает как провокацию инцидент с падением в Черное море беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Здание Министерства обороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Вчера, 21:41
 
РоссияЧерное мореСШААнатолий АнтоновМинистерство обороны США
 
 
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