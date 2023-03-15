https://ria.ru/20230315/bpla-1857916244.html

СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения

СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения

Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:17

2023-03-15T02:17

2023-03-15T09:34

россия

черное море

сша

анатолий антонов

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает как провокацию инцидент с падением в Черное море беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230314/bpla-1857893849.html

россия

черное море

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россия, черное море, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша