СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения
NYT: упавший в Черном море американский беспилотник не был оснащен вооружением
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
«
"В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма", - говорится в сообщении газеты.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает как провокацию инцидент с падением в Черное море беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.