https://ria.ru/20230315/biznes-assistent-1858109491.html

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости, 15.03.2023

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:00

2023-03-15T18:00

2023-03-15T18:00

псб (банк псб)

промсвязьбанк

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и услугам в отечественном мессенджере, сообщает банк. Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком."Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.

https://ria.ru/20230201/paevoy_fond-1849083669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, технологии, новости компаний - экономика