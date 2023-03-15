ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и услугам в отечественном мессенджере, сообщает банк.
Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.
"Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.
"Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.