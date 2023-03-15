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ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости, 15.03.2023
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18:00 15.03.2023
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ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости, 15.03.2023
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:00
2023-03-15T18:00
псб (банк псб)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и услугам в отечественном мессенджере, сообщает банк. Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком."Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, технологии, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Технологии, Новости компаний - Экономика

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. ПСБ первым среди российских банков встроил в VK Мессенджер чат-бот для бизнеса, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги про продуктам и услугам в отечественном мессенджере, сообщает банк.

Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.

"Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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