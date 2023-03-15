https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858085725.html
Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин
Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2023
Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин
Есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника и изучить их, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:48
2023-03-15T16:48
2023-03-15T21:00
сергей нарышкин
россия
черное море
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника и изучить их, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Мне представляется, что возможности технические такие есть", - ответил Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопрос, есть ли возможность найти и изучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море. Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны. Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, россия, черное море, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Сергей Нарышкин, Россия, Черное море, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин
Нарышкин: есть технические возможности найти и изучить обломки упавшего беспилотника США