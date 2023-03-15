https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858085725.html

Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин

Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2023

Россия может изучить обломки американского беспилотника, считает Нарышкин

Есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника и изучить их, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:48

2023-03-15T16:48

2023-03-15T21:00

сергей нарышкин

россия

черное море

сша

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника и изучить их, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Мне представляется, что возможности технические такие есть", - ответил Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопрос, есть ли возможность найти и изучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море. Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны. Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, россия, черное море, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем