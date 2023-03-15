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Россия передала Минску документы вермахта о карательных актах нацистов - РИА Новости, 15.03.2023
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10:44 15.03.2023 (обновлено: 11:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/belorussiya-1857958241.html
Россия передала Минску документы вермахта о карательных актах нацистов
Россия передала Минску документы вермахта о карательных актах нацистов - РИА Новости, 15.03.2023
Россия передала Минску документы вермахта о карательных актах нацистов
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Россия передала белорусской стороне документы вермахта с ранее неизвестной информацией о карательных... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:44
2023-03-15T11:00
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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Россия передала белорусской стороне документы вермахта с ранее неизвестной информацией о карательных операциях. "Из них (документов вермахта, переданных российской стороной – ред.) мы узнали десятки ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Узнали о том, что проводились карательные операции, которые ранее не были известны", - цитирует слова Шведа пресс-служба белорусской генпрокуратуры. В частности, в одном из переведенных документов указано о проведении нигде не фигурировавшей карательной операции "Обезьяна в клетке". В Белоруссии продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. По данным прокуратуры, к началу 2023 года по уголовному делу о геноциде белорусского народа допрошено 16 тысяч человек, свыше 7,6 тысячи из которых – узники лагерей смерти.Белорусские прокуроры дополнительно установили сведения о не менее чем 1,3 тысячи ранее неизвестных сожженных населенных пунктах, а также свыше 90 лагерях смерти. В 2022 году проведены полевые поисковые работы в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 году запланировано проведение полевых поисковых работ в 36 таких местах.
https://ria.ru/20220323/doklad-1779601271.html
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в мире, россия, минск, белоруссия, вермахт
В мире, Россия, Минск, Белоруссия, Вермахт
Россия передала Минску документы вермахта о карательных актах нацистов

Россия передала Минску документы вермахта о неизвестных карательных актах нацистов

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Россия передала белорусской стороне документы вермахта с ранее неизвестной информацией о карательных операциях.
"Из них (документов вермахта, переданных российской стороной – ред.) мы узнали десятки ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Узнали о том, что проводились карательные операции, которые ранее не были известны", - цитирует слова Шведа пресс-служба белорусской генпрокуратуры.
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В частности, в одном из переведенных документов указано о проведении нигде не фигурировавшей карательной операции "Обезьяна в клетке".
«
"Витебская область, конец сорок третьего года, из документов Вермахта следует, что они уничтожили десятки населенных пунктов и, как они сами пишут, не менее 14 тысяч партизан, то есть мирных людей. И нигде, ни в одном нашем документе, не фигурируют сведения об этой карательной операции. При том они с такой скрупулезностью документировали расход своих боеприпасов", - рассказал Швед.
В Белоруссии продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. По данным прокуратуры, к началу 2023 года по уголовному делу о геноциде белорусского народа допрошено 16 тысяч человек, свыше 7,6 тысячи из которых – узники лагерей смерти.
Белорусские прокуроры дополнительно установили сведения о не менее чем 1,3 тысячи ранее неизвестных сожженных населенных пунктах, а также свыше 90 лагерях смерти. В 2022 году проведены полевые поисковые работы в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 году запланировано проведение полевых поисковых работ в 36 таких местах.
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