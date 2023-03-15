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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка - РИА Новости, 15.03.2023
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09:26 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/belgorod-1857941325.html
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка - РИА Новости, 15.03.2023
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:26
2023-03-15T09:26
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ночь на среду система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила три ракеты, один из обломков попал в жилой сектор, написал глава региона ранее в своем телеграм-канале. "Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома… Итоги: 11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков позднее на своей странице во "ВКонтакте". Губернатор добил, что власти проведут повторный обход, чтобы ничего не упустить с точки зрения восстановления, которое начнется сегодня же. За последние дни это второй обстрел Белгородской агломерации. В понедельник над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила четыре ракеты, пострадала местная жительница, получившая открытую черепно-мозговую травму.
https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html
https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка

При ночном обстреле Белгорода со стороны ВСУ легкое ранение получила девушка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ночь на среду система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила три ракеты, один из обломков попал в жилой сектор, написал глава региона ранее в своем телеграм-канале.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
00:14
"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома… Итоги: 11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков позднее на своей странице во "ВКонтакте".
Губернатор добил, что власти проведут повторный обход, чтобы ничего не упустить с точки зрения восстановления, которое начнется сегодня же.
За последние дни это второй обстрел Белгородской агломерации. В понедельник над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила четыре ракеты, пострадала местная жительница, получившая открытую черепно-мозговую травму.
На месте в центре Белгорода, где беспилотник влетел в окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон
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БелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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