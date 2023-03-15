https://ria.ru/20230315/belgorod-1857941325.html
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка - РИА Новости, 15.03.2023
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:26
2023-03-15T09:26
2023-03-15T09:26
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ночь на среду система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила три ракеты, один из обломков попал в жилой сектор, написал глава региона ранее в своем телеграм-канале. "Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома… Итоги: 11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков позднее на своей странице во "ВКонтакте". Губернатор добил, что власти проведут повторный обход, чтобы ничего не упустить с точки зрения восстановления, которое начнется сегодня же. За последние дни это второй обстрел Белгородской агломерации. В понедельник над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила четыре ракеты, пострадала местная жительница, получившая открытую черепно-мозговую травму.
https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html
https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
При ночном обстреле Белгорода со стороны ВСУ легкое ранение получила девушка
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости.
Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ночь на среду система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила три ракеты, один из обломков попал в жилой сектор, написал глава региона ранее в своем телеграм-канале.
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома… Итоги: 11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков позднее на своей странице во "ВКонтакте".
Губернатор добил, что власти проведут повторный обход, чтобы ничего не упустить с точки зрения восстановления, которое начнется сегодня же.
За последние дни это второй обстрел Белгородской агломерации. В понедельник над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила четыре ракеты, пострадала местная жительница, получившая открытую черепно-мозговую травму.
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