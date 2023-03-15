https://ria.ru/20230315/belgorod-1857941325.html

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка - РИА Новости, 15.03.2023

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка

Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:26

2023-03-15T09:26

2023-03-15T09:26

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Девушка получила легкое ранение в результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района, ее жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ночь на среду система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила три ракеты, один из обломков попал в жилой сектор, написал глава региона ранее в своем телеграм-канале. "Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома… Итоги: 11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков позднее на своей странице во "ВКонтакте". Губернатор добил, что власти проведут повторный обход, чтобы ничего не упустить с точки зрения восстановления, которое начнется сегодня же. За последние дни это второй обстрел Белгородской агломерации. В понедельник над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила четыре ракеты, пострадала местная жительница, получившая открытую черепно-мозговую травму.

https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html

https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков