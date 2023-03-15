Рейтинг@Mail.ru
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:25 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/baykal-1857973628.html
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала - РИА Новости, 15.03.2023
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:25
2023-03-15T14:25
туризм
туризм
новости - туризм
байкал
юрий трутнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790639176_0:74:3094:1814_1920x0_80_0_0_b263c66cbe12f945fe93082e9d3ea100.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале. "Байкал — это особая территория, единственное такое озеро на планете Земля. Когда мы его не обустраиваем, то нагрузка на места еще выше. В то же самое время надо ничего не испортить", — сказал он. Чиновник отметил необходимость соблюдать "баланс встречных обязательств". "Мы помогаем инвесторам с инфраструктурой, энергетикой, землю они получают под застройку. Надо делать так, чтобы выполнялись встречные обязательства, связанные со сроками строительства, номерным фондом, объемом инвестиций. И, конечно, надо работать быстрее, потому что потребность в отдыхе на территории РФ существенно растет. Байкал, Бурятия — одно из лучших для этого мест", — сказал Трутнев. Он отметил, что сегодня Бурятия занимает второе место на территории Дальневосточного федерального округа по числу туристов. "Потенциал огромный, места очень красивые. Мы будем делать все для того, чтобы больше туристов сюда приезжало", — подчеркнул вице-премьер.Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев находится в Бурятии с рабочим визитом. Совместно с главой республики Алексеем Цыденовым он провел совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории республики.
https://ria.ru/20230308/puteshestviya-1856468249.html
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790639176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7884021ce26da7532cbd278aa62a1eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, байкал, юрий трутнев
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Юрий Трутнев
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала

Вице-премьер Юрий Трутнев призвал ускорить благоустройство территории Байкала в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОзеро БайкалПобережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия
Озеро БайкалПобережье озера Байкал в поселке Усть-Баргузин республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале.
"Байкал — это особая территория, единственное такое озеро на планете Земля. Когда мы его не обустраиваем, то нагрузка на места еще выше. В то же самое время надо ничего не испортить", — сказал он. Чиновник отметил необходимость соблюдать "баланс встречных обязательств".
"Мы помогаем инвесторам с инфраструктурой, энергетикой, землю они получают под застройку. Надо делать так, чтобы выполнялись встречные обязательства, связанные со сроками строительства, номерным фондом, объемом инвестиций. И, конечно, надо работать быстрее, потому что потребность в отдыхе на территории РФ существенно растет. Байкал, Бурятия — одно из лучших для этого мест", — сказал Трутнев.
Он отметил, что сегодня Бурятия занимает второе место на территории Дальневосточного федерального округа по числу туристов. "Потенциал огромный, места очень красивые. Мы будем делать все для того, чтобы больше туристов сюда приезжало", — подчеркнул вице-премьер.
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев находится в Бурятии с рабочим визитом. Совместно с главой республики Алексеем Цыденовым он провел совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории республики.
Авторский тур на Байкал - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг
8 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБайкалЮрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала