https://ria.ru/20230315/baykal-1857973628.html
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала - РИА Новости, 15.03.2023
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:25
2023-03-15T14:25
2023-03-15T14:25
туризм
туризм
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байкал
юрий трутнев
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УЛАН-УДЭ, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале. "Байкал — это особая территория, единственное такое озеро на планете Земля. Когда мы его не обустраиваем, то нагрузка на места еще выше. В то же самое время надо ничего не испортить", — сказал он. Чиновник отметил необходимость соблюдать "баланс встречных обязательств". "Мы помогаем инвесторам с инфраструктурой, энергетикой, землю они получают под застройку. Надо делать так, чтобы выполнялись встречные обязательства, связанные со сроками строительства, номерным фондом, объемом инвестиций. И, конечно, надо работать быстрее, потому что потребность в отдыхе на территории РФ существенно растет. Байкал, Бурятия — одно из лучших для этого мест", — сказал Трутнев. Он отметил, что сегодня Бурятия занимает второе место на территории Дальневосточного федерального округа по числу туристов. "Потенциал огромный, места очень красивые. Мы будем делать все для того, чтобы больше туристов сюда приезжало", — подчеркнул вице-премьер.Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев находится в Бурятии с рабочим визитом. Совместно с главой республики Алексеем Цыденовым он провел совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории республики.
https://ria.ru/20230308/puteshestviya-1856468249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, байкал, юрий трутнев
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Юрий Трутнев
Трутнев призвал ускорить благоустройство территории вокруг Байкала
Вице-премьер Юрий Трутнев призвал ускорить благоустройство территории Байкала в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на Байкале.
"Байкал — это особая территория, единственное такое озеро на планете Земля
. Когда мы его не обустраиваем, то нагрузка на места еще выше. В то же самое время надо ничего не испортить", — сказал он. Чиновник отметил необходимость соблюдать "баланс встречных обязательств".
"Мы помогаем инвесторам с инфраструктурой, энергетикой, землю они получают под застройку. Надо делать так, чтобы выполнялись встречные обязательства, связанные со сроками строительства, номерным фондом, объемом инвестиций. И, конечно, надо работать быстрее, потому что потребность в отдыхе на территории РФ существенно растет. Байкал, Бурятия — одно из лучших для этого мест", — сказал Трутнев.
Он отметил, что сегодня Бурятия занимает второе место на территории Дальневосточного федерального округа по числу туристов. "Потенциал огромный, места очень красивые. Мы будем делать все для того, чтобы больше туристов сюда приезжало", — подчеркнул вице-премьер.
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев находится в Бурятии с рабочим визитом. Совместно с главой республики Алексеем Цыденовым он провел совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории республики.
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