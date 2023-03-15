СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank
Рейтер: материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает вариант банкротства
© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«
"SVB Financial Group, компания, чей бывший дочерний банк Silicon Valley Bank на прошлой неделе был взят под контроль банковскими регуляторами США рассматривает вариант защиты от кредиторов по закону о банкротстве как один из вариантов продажи активов", - пишет агентство.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года.
Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов.
По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.