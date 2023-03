СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank

https://ria.ru/20230315/bankrotstvo-1858169141.html

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов. По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.

