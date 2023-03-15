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СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank - РИА Новости, 15.03.2023
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23:31 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/bankrotstvo-1858169141.html
СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank
СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank
SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:31
2023-03-15T23:31
экономика
сша
калифорния
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов. По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.
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экономика, сша, калифорния
Экономика, США, Калифорния
СМИ: SVB Financial рассматривает вариант банкротства Silicon Valley Bank

Рейтер: материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает вариант банкротства

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«
"SVB Financial Group, компания, чей бывший дочерний банк Silicon Valley Bank на прошлой неделе был взят под контроль банковскими регуляторами США рассматривает вариант защиты от кредиторов по закону о банкротстве как один из вариантов продажи активов", - пишет агентство.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года.
Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов.
По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.
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