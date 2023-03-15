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Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России - РИА Новости, 15.03.2023
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15:52 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/astrakhan-1858066801.html
Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России
Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России - РИА Новости, 15.03.2023
Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России
Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:52
2023-03-15T15:52
новости - туризм
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астраханская область
туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России, сообщает администрация губернатора Астраханской области. За Астрахань проголосовали 30% опрошенных. Они отметили, что город славится не только красивой природой, но и рыбными местами, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов. Первую строчку заняла Казань. Свой голос за этот город отдали чуть больше 40% подписчиков. В список также попали Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Смоленск и Ульяновск. Весной Астраханскую область традиционно посещают рыболовы-любители. В текущем году, как заявлял на рыбохозяйственном совете вице-губернатор - председатель астраханского правительства Олег Князев, в регионе рыболовы будут на особом контроле. Муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и профильным службам было поручено информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.
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новости - туризм, астрахань, россия, астраханская область, туризм
Новости - Туризм, Астрахань, Россия, Астраханская область, Туризм
Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России

Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВиды дельты Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Виды дельты Волги на территории Астраханского биосферного заповедника - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Виды дельты Волги на территории Астраханского биосферного заповедника. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
«
"Столица Каспия заняла второе место в опросе, который провел в соцсетях российский сервис Твил.ру. Его подписчики выбирали самый притягательный город для отдыха на воде", - говорится в сообщении.
За Астрахань проголосовали 30% опрошенных. Они отметили, что город славится не только красивой природой, но и рыбными местами, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов.
Первую строчку заняла Казань. Свой голос за этот город отдали чуть больше 40% подписчиков. В список также попали Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Смоленск и Ульяновск.
Весной Астраханскую область традиционно посещают рыболовы-любители. В текущем году, как заявлял на рыбохозяйственном совете вице-губернатор - председатель астраханского правительства Олег Князев, в регионе рыболовы будут на особом контроле. Муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и профильным службам было поручено информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.
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