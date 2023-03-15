https://ria.ru/20230315/astrakhan-1858066801.html

Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России

Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России - РИА Новости, 15.03.2023

Астрахань заняла второе место в рейтинге популярных речных городов России

Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:52

2023-03-15T15:52

2023-03-15T15:52

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Город Астрахань занял второе место в рейтинге популярных речных городов России, сообщает администрация губернатора Астраханской области. За Астрахань проголосовали 30% опрошенных. Они отметили, что город славится не только красивой природой, но и рыбными местами, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов. Первую строчку заняла Казань. Свой голос за этот город отдали чуть больше 40% подписчиков. В список также попали Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Смоленск и Ульяновск. Весной Астраханскую область традиционно посещают рыболовы-любители. В текущем году, как заявлял на рыбохозяйственном совете вице-губернатор - председатель астраханского правительства Олег Князев, в регионе рыболовы будут на особом контроле. Муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и профильным службам было поручено информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.

https://ria.ru/20230309/gruzooborot-1856794467.html

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