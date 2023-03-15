https://ria.ru/20230315/artemovsk-1858159593.html

Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском

Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023

Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском

Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:57

2023-03-15T21:57

2023-03-15T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

сша

артемовский

киев

министерство обороны сша

украина

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Глава Пентагона также подчеркнул, что потеря города не будет означать для Украины поражение в конфликте с Россией. В этом случае речь идет, скорее всего, о перегруппировке для сохранения преимущества, предположил Остин.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

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артемовский

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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