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Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 15.03.2023 (обновлено: 23:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1858159593.html
Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском
Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023
Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском
Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:57
2023-03-15T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
артемовский
киев
министерство обороны сша
украина
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Глава Пентагона также подчеркнул, что потеря города не будет означать для Украины поражение в конфликте с Россией. В этом случае речь идет, скорее всего, о перегруппировке для сохранения преимущества, предположил Остин.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
сша
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в мире, сша, артемовский, киев, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Артемовский, Киев, Министерство обороны США, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Пентагон
Пентагон заявил, что Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском

Шеф Пентагона: США оставляют Зеленскому самому решать, как быть с Артемовском

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«

"Президент Зеленский ведет это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.)", — сказал он на пресс-конференции.

Глава Пентагона также подчеркнул, что потеря города не будет означать для Украины поражение в конфликте с Россией. В этом случае речь идет, скорее всего, о перегруппировке для сохранения преимущества, предположил Остин.
Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
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В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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