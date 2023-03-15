https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857991441.html
Российские силы контролируют около половины территории Артемовска
Российские силы контролируют около половины территории Артемовска - РИА Новости, 15.03.2023
Российские силы контролируют около половины территории Артемовска
Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:10
2023-03-15T12:10
2023-03-15T12:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина. Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. "Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, российские военные при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. "Я уверен, что все в итоге будет хорошо. Город будет взят в любом случае - теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю", - отметил Гагин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857966352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы контролируют около половины территории Артемовска
Советник Пушилина Гагин: российские силы контролируют около половины территории Артемовска