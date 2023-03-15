https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857991441.html

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска - РИА Новости, 15.03.2023

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:10

2023-03-15T12:10

2023-03-15T12:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

ян гагин

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина. Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. "Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, российские военные при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. "Я уверен, что все в итоге будет хорошо. Город будет взят в любом случае - теми силами, которые там находятся, теми силами, которые брали Соледар и ведут штурм Артемовска уже не первую неделю", - отметил Гагин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857966352.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр