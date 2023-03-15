https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857966352.html

Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам - РИА Новости, 15.03.2023

Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:06

2023-03-15T11:06

2023-03-15T11:39

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

киев

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".При этом из-за весенней распутицы техника не может пройти по грязи, и украинским военным приходится отступать пешком. Они несут серьезные потери, а техника становится легкой мишенью, добавил Гагин.По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки контрнаступления, но все они пресекаются. "При этом противник несет серьезные потери в живой силе и технике", — добавил советник врио главы ДНР.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230315/marochko-1857926806.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, киев, ян гагин, вооруженные силы украины