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Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 15.03.2023 (обновлено: 11:39 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857966352.html
Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам
Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам - РИА Новости, 15.03.2023
Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:06
2023-03-15T11:39
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
киев
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".При этом из-за весенней распутицы техника не может пройти по грязи, и украинским военным приходится отступать пешком. Они несут серьезные потери, а техника становится легкой мишенью, добавил Гагин.По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки контрнаступления, но все они пресекаются. "При этом противник несет серьезные потери в живой силе и технике", — добавил советник врио главы ДНР.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230315/marochko-1857926806.html
артемовск
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, киев, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Советник Пушилина Гагин: части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

© AFP 2023 / ARIS MESSINISУкраинские военные автомобили в районе Артемовска
Украинские военные автомобили в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Украинские военные автомобили в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки", — сказал он.

При этом из-за весенней распутицы техника не может пройти по грязи, и украинским военным приходится отступать пешком. Они несут серьезные потери, а техника становится легкой мишенью, добавил Гагин.
По его словам, украинские войска регулярно предпринимают попытки контрнаступления, но все они пресекаются.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
"При этом противник несет серьезные потери в живой силе и технике", — добавил советник врио главы ДНР.
Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКиевЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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