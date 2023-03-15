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Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 15.03.2023 (обновлено: 10:50 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857925076.html
Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском
Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023
Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском
Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:10
2023-03-15T10:50
специальная военная операция на украине
артемовский
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БЕРХОВКА (ДНР), 15 мар — РИА Новости. Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".Бойцы "Вагнера" показали корреспонденту агентства брошенные тела украинских военных, оборонявших населенный пункт Берховка. Они отметили, что украинская сторона не стремится забрать погибших или произвести обмен телами."Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте", — сказал боец. Он отметил, что бойцы "Вагнера" не препятствуют организации обмена телами погибших. "У нас немного другое понимание войны, то есть мы воюем, но до такого мы не доходим. &lt;…&gt; Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть", — подчеркнул боец.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html
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353
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Боец "Вагнер" о том, что украинские военные не забирают погибших сослуживцев
Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".
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артемовский
Специальная военная операция на Украине, Артемовский
Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском

Боец "Группы Вагнера": ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев под Артемовском

Читать ria.ru в
БЕРХОВКА (ДНР), 15 мар — РИА Новости. Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".
Бойцы "Вагнера" показали корреспонденту агентства брошенные тела украинских военных, оборонявших населенный пункт Берховка. Они отметили, что украинская сторона не стремится забрать погибших или произвести обмен телами.
"Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте", — сказал боец.
Он отметил, что бойцы "Вагнера" не препятствуют организации обмена телами погибших.
"У нас немного другое понимание войны, то есть мы воюем, но до такого мы не доходим. <…> Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть", — подчеркнул боец.
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