https://ria.ru/20230315/artemovsk-1857925076.html

Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском

Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 15.03.2023

Боец "Группы Вагнера" показал тела украинских военных под Артемовском

Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:10

2023-03-15T07:10

2023-03-15T10:50

специальная военная операция на украине

артемовский

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БЕРХОВКА (ДНР), 15 мар — РИА Новости. Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".Бойцы "Вагнера" показали корреспонденту агентства брошенные тела украинских военных, оборонявших населенный пункт Берховка. Они отметили, что украинская сторона не стремится забрать погибших или произвести обмен телами."Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте", — сказал боец. Он отметил, что бойцы "Вагнера" не препятствуют организации обмена телами погибших. "У нас немного другое понимание войны, то есть мы воюем, но до такого мы не доходим. <…> Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть", — подчеркнул боец.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html

артемовский

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Боец "Вагнер" о том, что украинские военные не забирают погибших сослуживцев Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". 2023-03-15T07:10 true PT2M24S

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артемовский