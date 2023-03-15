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ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест

ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест - РИА Новости, 15.03.2023

ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:41

2023-03-15T16:41

2023-03-15T16:41

андрей картаполов

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения. Инициативу внесли глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР). "Законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации полномочиями по применению к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения", - сообщается в тексте пояснительной записке к законопроекту. В законопроекте отмечается, что к грубым дисциплинарным проступкам, в том числе, относятся самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу, нарушение правил несения боевого оружия, уничтожение военного имущества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей картаполов, госдума рф, единая россия, андрей красов, россия, безопасность, армия