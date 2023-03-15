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ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест - РИА Новости, 15.03.2023
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16:41 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/arest-1858083766.html
ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест
ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест - РИА Новости, 15.03.2023
ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:41
2023-03-15T16:41
андрей картаполов
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андрей красов
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения. Инициативу внесли глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР). "Законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации полномочиями по применению к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения", - сообщается в тексте пояснительной записке к законопроекту. В законопроекте отмечается, что к грубым дисциплинарным проступкам, в том числе, относятся самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу, нарушение правил несения боевого оружия, уничтожение военного имущества.
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андрей картаполов, госдума рф, единая россия, андрей красов, россия, безопасность, армия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Андрей Красов, Россия, Безопасность, Армия
ГД одобрила проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест

Госдума приняла в I чтении проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения.
Инициативу внесли глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР).
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"Законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации полномочиями по применению к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения", - сообщается в тексте пояснительной записке к законопроекту.
В законопроекте отмечается, что к грубым дисциплинарным проступкам, в том числе, относятся самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу, нарушение правил несения боевого оружия, уничтожение военного имущества.
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