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Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/aksenov-1858168794.html
Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией
Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией - РИА Новости, 15.03.2023
Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией
Людям, которые несогласны с проводимой спецоперацией и плохо относятся к России, лучше уехать из страны, споры и амбиции в сложный для России период неуместны,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:24
2023-03-15T23:24
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Людям, которые несогласны с проводимой спецоперацией и плохо относятся к России, лучше уехать из страны, споры и амбиции в сложный для России период неуместны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Я считаю, что все споры и все амбиции в момент, когда Родина противостоит самому злу, должны уйти в прошлое. Если личные амбиции мешают общему делу, надо их засунуть куда подальше. Закончится все нашей победой, справедливость восторжествует", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет". По его мнению, люди, не поддерживающие вооруженные силы России в спецоперации на Украине, не должны оставаться в стране. "Реагировать на явных врагов надо. Если не нравится Россия, некомфортно – откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо… И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя "пятая колонна", - сказал Аксенов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857811449.html
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донбасс
украина
россия
республика крым
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донбасс, украина, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов обратился с предложением к несогласным с проводимой спецоперацией

Аксенов предложил людям, которые несогласны с проводимой спецоперацией, уехать из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Людям, которые несогласны с проводимой спецоперацией и плохо относятся к России, лучше уехать из страны, споры и амбиции в сложный для России период неуместны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Я считаю, что все споры и все амбиции в момент, когда Родина противостоит самому злу, должны уйти в прошлое. Если личные амбиции мешают общему делу, надо их засунуть куда подальше. Закончится все нашей победой, справедливость восторжествует", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
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По его мнению, люди, не поддерживающие вооруженные силы России в спецоперации на Украине, не должны оставаться в стране.
"Реагировать на явных врагов надо. Если не нравится Россия, некомфортно – откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо… И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя "пятая колонна", - сказал Аксенов.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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