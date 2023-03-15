https://ria.ru/20230315/aksenov-1858168269.html

Глава Крыма рассказал, что отправил свою винтовку Т-5000 на фронт

Глава Крыма рассказал, что отправил свою винтовку Т-5000 на фронт - РИА Новости, 15.03.2023

Глава Крыма рассказал, что отправил свою винтовку Т-5000 на фронт

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что отправил военнослужащим из Крыма на передовую для выполнения боевых задач свою снайперскую винтовку Т-5000. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T23:14

2023-03-15T23:14

2023-03-15T23:14

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

сергей аксенов (политик)

т-5000

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153179/09/1531790919_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b420f5ebcc58cd93113ac25390fa6ab9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что отправил военнослужащим из Крыма на передовую для выполнения боевых задач свою снайперскую винтовку Т-5000. "Я максимально по этому направлению (помощи военнослужащим на фронте – ред.) работаю – по оборудованию позиций, по установке связи, многие вопросы, к сожалению, приходится решать за счет внебюджетных источников. Поэтому приходится включаться в процесс, есть и крупные банковские структуры, неравнодушные предприниматели, и я сам, и мои товарищи, которые занимаются бизнесом и оказывают содействие – мы в личном плане в этом процессе участвуем. Вот позавчера передал коллегам (снайперскую) винтовку Т-5000, у меня была", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет". Винтовка ORSIS (Оружейные системы) Т-5000 – многозарядная винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором, производства оружейного завода ООО "Промтехнологии". Принята на вооружение сил специальных операций в 2017 году. Характеристики обеспечивают высокую точность стрельбы на дальних дистанциях (до 1500 метров). В очередной партии, которая отправляется к крымчанам на передовую – оптические прицелы, магазины для автоматов, оборудование, сообщил Аксенов. По словам главы Крыма, ежедневно он знакомится с обращениями на его имя, которые поступают от военнослужащих и членов их семей. Он добавил, что в Крыму подавляющее число жителей поддерживает военнослужащих, выполняющих свой долг на передовой. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857734545.html

https://ria.ru/20230310/krym-1856976858.html

украина

донбасс

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донбасс, сергей аксенов (политик), т-5000, республика крым