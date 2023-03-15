Глава Крыма рассказал, что отправил свою винтовку Т-5000 на фронт
Глава Крыма Аксенов рассказал, что отправил свою снайперскую винтовку Т-5000 на фронт
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что отправил военнослужащим из Крыма на передовую для выполнения боевых задач свою снайперскую винтовку Т-5000.
"Я максимально по этому направлению (помощи военнослужащим на фронте – ред.) работаю – по оборудованию позиций, по установке связи, многие вопросы, к сожалению, приходится решать за счет внебюджетных источников. Поэтому приходится включаться в процесс, есть и крупные банковские структуры, неравнодушные предприниматели, и я сам, и мои товарищи, которые занимаются бизнесом и оказывают содействие – мы в личном плане в этом процессе участвуем. Вот позавчера передал коллегам (снайперскую) винтовку Т-5000, у меня была", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
Винтовка ORSIS (Оружейные системы) Т-5000 – многозарядная винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором, производства оружейного завода ООО "Промтехнологии". Принята на вооружение сил специальных операций в 2017 году. Характеристики обеспечивают высокую точность стрельбы на дальних дистанциях (до 1500 метров).
В очередной партии, которая отправляется к крымчанам на передовую – оптические прицелы, магазины для автоматов, оборудование, сообщил Аксенов.
По словам главы Крыма, ежедневно он знакомится с обращениями на его имя, которые поступают от военнослужащих и членов их семей. Он добавил, что в Крыму подавляющее число жителей поддерживает военнослужащих, выполняющих свой долг на передовой.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.