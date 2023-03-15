https://ria.ru/20230315/akatsiya-1857954220.html

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 15.03.2023

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области

Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Акация" в районе Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:26

2023-03-15T10:26

2023-03-15T10:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

николаевская область

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Акация" в районе Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли погибшими экипаж орудия из пяти человек.Также, по словам источника, накануне артиллеристы около Гавриловки уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. "Потери: пять погибших военных ВСУ, двое раненых", — уточнил он.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230315/ssha-1857937822.html

николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, николаевская область, украина