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Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 15.03.2023
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Акация" в районе Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:26
2023-03-15T10:26
2023-03-15T10:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
николаевская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Акация" в районе Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли погибшими экипаж орудия из пяти человек.Также, по словам источника, накануне артиллеристы около Гавриловки уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. "Потери: пять погибших военных ВСУ, двое раненых", — уточнил он.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230315/ssha-1857937822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Украина
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили ночью украинскую гаубицу "Акация" в Николаевской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Акация" в районе Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью в районе населенного пункта Солончаки уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом", — сказал собеседник агентства.
ВСУ потеряли погибшими экипаж орудия из пяти человек.
Также, по словам источника, накануне артиллеристы около Гавриловки уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.
"Потери: пять погибших военных ВСУ, двое раненых", — уточнил он.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине
. По словам президента Владимира Путина
, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.
Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае провала ВСУ