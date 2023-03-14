В МИД назвали продление зерновой сделки "холодным душем" для США и ЕС
Захарова назвала продление зерновой сделки на 60 дней "холодным душем" для США и ЕС
© Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно
© Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принятое в Москве решение о продлении зерновой сделки на 60 дней оказалось для США и ЕС своего рода "холодным душем", реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на позицию России непрофессиональна, лицемерна и искажает реальное положение дел, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем". Понимаем и то, что в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений и боеприпасов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия "поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов".
Она добавила, что "не менее лицемерны и вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает".
"В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что "как не было, так и нет прогресса по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений".