https://ria.ru/20230314/zerno-1857902583.html

В МИД назвали продление зерновой сделки "холодным душем" для США и ЕС

В МИД назвали продление зерновой сделки "холодным душем" для США и ЕС - РИА Новости, 14.03.2023

В МИД назвали продление зерновой сделки "холодным душем" для США и ЕС

Принятое в Москве решение о продлении зерновой сделки на 60 дней оказалось для США и ЕС своего рода "холодным душем", реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:57

2023-03-14T22:57

2023-03-14T22:57

евросоюз

зерновая сделка

россия

сша

россельхозбанк

swift

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Принятое в Москве решение о продлении зерновой сделки на 60 дней оказалось для США и ЕС своего рода "холодным душем", реакция Соединенных Штатов и Евросоюза на позицию России непрофессиональна, лицемерна и искажает реальное положение дел, говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем". Понимаем и то, что в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений и боеприпасов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По словам Захаровой, прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия "поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов". Она добавила, что "не менее лицемерны и вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает". "В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что "как не было, так и нет прогресса по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений".

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евросоюз, зерновая сделка, россия, сша, россельхозбанк, swift, в мире, мария захарова, экономика