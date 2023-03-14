https://ria.ru/20230314/zerno-1857896513.html

МИД назвал, сколько зерна получили нуждающиеся страны по продуктовой сделке

МИД назвал, сколько зерна получили нуждающиеся страны по продуктовой сделке - РИА Новости, 14.03.2023

МИД назвал, сколько зерна получили нуждающиеся страны по продуктовой сделке

Большая часть вывозимого в рамках зерновой сделки зерна поставляется в развитые страны, только 3% – в государства, нуждающиеся в срочной помощи, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:01

2023-03-14T22:01

2023-03-14T22:02

экономика

россия

зерновая сделка

украина

сергей вершинин

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Большая часть вывозимого в рамках зерновой сделки зерна поставляется в развитые страны, только 3% – в государства, нуждающиеся в срочной помощи, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. По его словам, российская сторона неоднократно говорила о том, что не удовлетворена тем, как исполняются договоренности по украинскому треку. "Да, действительно, вывозится большое количество зерновых, при этом мы всегда обращаем внимание на то, что среди зерновых преобладает кормовая кукуруза. Мы обращаем внимание на то, что большая часть этих зерновых идет в развитые страны, и только меньшая – в менее развитые страны, и уж совсем незначительная часть – в страны, нуждающиеся в срочной помощи. Эта последняя часть не превышает 3%", - заявил Вершинин журналистам в Женеве. По его словам, из западных столиц звучат заявления о том, что именно вывоз продовольствия с Украины реально помогает выправлению продовольственной ситуации в мире, особенно в беднейших странах. "Это абсолютно не так. Наоборот, я бы подчеркнул, что именно экспорт российских сельскохозяйственных товаров и удобрений является основным вкладом России в то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в мире", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html

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экономика, россия, зерновая сделка, украина, сергей вершинин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)