https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html

"Разрушительные последствия для Зеленского". Киев предупредили о катастрофе

"Разрушительные последствия для Зеленского". Киев предупредили о катастрофе - РИА Новости, 14.03.2023

"Разрушительные последствия для Зеленского". Киев предупредили о катастрофе

Окружение украинской группировки в Артемовске приведет к разрушительным последствиям для руководства республики во главе с президентом Владимиром Зеленским в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:54

политика

артемовск

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Окружение украинской группировки в Артемовске приведет к разрушительным последствиям для руководства республики во главе с президентом Владимиром Зеленским в Донбассе и Запорожье, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.По словам офицера, город имеет тактическое значение из-за проходящих здесь важных транспортных узлов Донбасса, поэтому потеря контроля над ним подвергнет существенному риску позиции ВСУ на других направлениях."ВСУ не только будут изгнаны из города, но и потеряют еще десять тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Весеннее или летнее наступление Украины уже поставлено под угрозу, так как многие подразделения, предназначенные для боев на севере и юге, были переброшены для удержания (Артемовска. — Прим. ред.)", — отметил Дэвис.Он уточнил, что Киев месяцами наращивал военный потенциал для наступательных действий, приобретая натовское вооружение и тренируя своих солдат на западных полигонах. Однако планы Зеленского могут быть сорваны грядущим крупным поражением его войск, резюмировал подполковник.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html

https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html

артемовск

донбасс

киев

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политика, артемовск, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев