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Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта - РИА Новости, 14.03.2023
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10:01 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zakon-1857702258.html
Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта
Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта - РИА Новости, 14.03.2023
Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта
Закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену, вступит в силу в Белоруссии 25 РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:01
2023-03-14T10:01
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену, вступит в силу в Белоруссии 25 марта, сообщается во вторник на национальном правовом интернет-портале. Закон официально опубликован на портале во вторник и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. "Дата вступления в силу – 25 марта 2023 года", - поясняется на портале. В феврале документ принял парламент, а в марте – подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Законом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "измена государству". Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций. Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений. Белорусское законодательство дополняется статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы. Закон предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предполагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20230314/belorussiya-1857697264.html
https://ria.ru/20230308/belorussiya-1856517357.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта

Закон о возможности казни для чиновников за госизмену вступит в силу в Белоруссии 25 марта

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену, вступит в силу в Белоруссии 25 марта, сообщается во вторник на национальном правовом интернет-портале.
Закон официально опубликован на портале во вторник и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. "Дата вступления в силу – 25 марта 2023 года", - поясняется на портале.
В феврале документ принял парламент, а в марте – подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Законом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "измена государству". Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций.
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Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений.
Белорусское законодательство дополняется статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы. Закон предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предполагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.
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