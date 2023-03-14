https://ria.ru/20230314/zakon-1857702258.html

Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта

Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта - РИА Новости, 14.03.2023

Закон о возможной казни для белорусских чиновников вступит в силу 25 марта

Закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену, вступит в силу в Белоруссии 25 РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:01

2023-03-14T10:01

2023-03-14T10:01

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену, вступит в силу в Белоруссии 25 марта, сообщается во вторник на национальном правовом интернет-портале. Закон официально опубликован на портале во вторник и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. "Дата вступления в силу – 25 марта 2023 года", - поясняется на портале. В феврале документ принял парламент, а в марте – подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Законом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "измена государству". Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций. Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности граждан, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений. Белорусское законодательство дополняется статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы. Закон предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предполагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20230314/belorussiya-1857697264.html

https://ria.ru/20230308/belorussiya-1856517357.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко