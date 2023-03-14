https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:22
2023-03-14T11:22
2023-03-14T11:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В", - говорится в сообщении. За последнюю неделю на территории России зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в пресс-службе. В регионах страны продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус в России
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ упала на 19 процентов, COVID-19 — на 11,5