https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html

В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023

В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:22

2023-03-14T11:22

2023-03-14T11:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768855227_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_d3f86ccfa001f90d025f65c04d086806.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В", - говорится в сообщении. За последнюю неделю на территории России зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в пресс-службе. В регионах страны продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии