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В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023
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11:22 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:22
2023-03-14T11:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В", - говорится в сообщении. За последнюю неделю на территории России зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в пресс-службе. В регионах страны продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, пояснили в пресс-службе.
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распространение коронавируса, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус в России
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ упала на 19 процентов, COVID-19 — на 11,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 19%, коронавирусом – на 11,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю на территории России зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", отметили в пресс-службе.
В регионах страны продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, пояснили в пресс-службе.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус в России
 
 
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