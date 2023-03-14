https://ria.ru/20230314/zabastovka-1857774927.html
В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений
В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений - РИА Новости, 14.03.2023
В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений
Сотрудники медицинских учреждений Германии начали во вторник предупредительную забастовку, объявленную ранее вторым по величине профсоюзом страны Ver.di,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:50
2023-03-14T13:50
2023-03-14T14:11
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сотрудники медицинских учреждений Германии начали во вторник предупредительную забастовку, объявленную ранее вторым по величине профсоюзом страны Ver.di, сообщило издание Tagesschau. В забастовке принимают участие сотрудники больниц, психиатрических клиник, скорой помощи и учреждений с постоянным уходом за пациентами. Точное число бастующих неизвестно. По сообщению Tagesschau, забастовка затронула более 30 медицинских учреждений в одной только Баварии. К забастовке также присоединилась знаменитая берлинская клиника Charite. Ожидается, что забастовка сотрудников медицинских учреждений продолжится в среду. За последние два месяца профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок, наиболее заметные из которых нарушали деятельность немецких аэропортов и приводили к сбоям в работе городского транспорта. Профсоюз требует увеличения зарплат для бюджетников на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется в конце марта.
https://ria.ru/20230313/zabastovki-1857591436.html
https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, бавария
В мире, Германия, Бавария
В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений
В Германии сотрудники медицинских учреждений начали предупредительную забастовку
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Сотрудники медицинских учреждений Германии начали во вторник предупредительную забастовку, объявленную ранее вторым по величине профсоюзом страны Ver.di, сообщило издание Tagesschau
.
В забастовке принимают участие сотрудники больниц, психиатрических клиник, скорой помощи и учреждений с постоянным уходом за пациентами.
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Точное число бастующих неизвестно. По сообщению Tagesschau, забастовка затронула более 30 медицинских учреждений в одной только Баварии
. К забастовке также присоединилась знаменитая берлинская клиника Charite.
Ожидается, что забастовка сотрудников медицинских учреждений продолжится в среду.
За последние два месяца профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок, наиболее заметные из которых нарушали деятельность немецких аэропортов и приводили к сбоям в работе городского транспорта.
Профсоюз требует увеличения зарплат для бюджетников на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется в конце марта.
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