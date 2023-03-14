https://ria.ru/20230314/zabastovka-1857774927.html

В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений

В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений - РИА Новости, 14.03.2023

В Германии началась забастовка сотрудников медицинских учреждений

Сотрудники медицинских учреждений Германии начали во вторник предупредительную забастовку, объявленную ранее вторым по величине профсоюзом страны Ver.di,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:50

2023-03-14T13:50

2023-03-14T14:11

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сотрудники медицинских учреждений Германии начали во вторник предупредительную забастовку, объявленную ранее вторым по величине профсоюзом страны Ver.di, сообщило издание Tagesschau. В забастовке принимают участие сотрудники больниц, психиатрических клиник, скорой помощи и учреждений с постоянным уходом за пациентами. Точное число бастующих неизвестно. По сообщению Tagesschau, забастовка затронула более 30 медицинских учреждений в одной только Баварии. К забастовке также присоединилась знаменитая берлинская клиника Charite. Ожидается, что забастовка сотрудников медицинских учреждений продолжится в среду. За последние два месяца профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок, наиболее заметные из которых нарушали деятельность немецких аэропортов и приводили к сбоям в работе городского транспорта. Профсоюз требует увеличения зарплат для бюджетников на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется в конце марта.

https://ria.ru/20230313/zabastovki-1857591436.html

https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html

германия

бавария

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, бавария