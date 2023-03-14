Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб
Путин: Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" .
Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", - сказал Путин.
Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет.
"И теперь, конечно, мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно или совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые исследования, а если нужно и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.