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Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб - РИА Новости, 14.03.2023
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20:58 14.03.2023 (обновлено: 22:19 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vzryvchatka-1857888710.html
Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб
Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб - РИА Новости, 14.03.2023
Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб
Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:58
2023-03-14T22:19
россия
дания
европа
владимир путин
павел зарубин
газпром
северный поток
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" . Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", - сказал Путин. Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет. "И теперь, конечно, мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно или совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые исследования, а если нужно и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230314/putin-1857885552.html
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россия, дания, европа, владимир путин, павел зарубин, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Дания, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, Газпром, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб

Путин: Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" .
Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", - сказал Путин.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин назвал помеху для расследования теракта на "Северных потоках"
Вчера, 20:29
Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет.
"И теперь, конечно, мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно или совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые исследования, а если нужно и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее
Вчера, 20:11
 
РоссияДанияЕвропаВладимир ПутинПавел ЗарубинГазпромСеверный потокГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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