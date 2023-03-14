https://ria.ru/20230314/vzryvchatka-1857888710.html

Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб

Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб - РИА Новости, 14.03.2023

Путин: Россия предлагала проверить "Северные потоки" на наличие других бомб

Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:58

2023-03-14T20:58

2023-03-14T22:19

россия

дания

европа

владимир путин

павел зарубин

газпром

северный поток

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" . Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", - сказал Путин. Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет. "И теперь, конечно, мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно или совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые исследования, а если нужно и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230314/putin-1857885552.html

https://ria.ru/20230314/potok-1857883445.html

россия

дания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дания, европа, владимир путин, павел зарубин, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"