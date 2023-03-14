https://ria.ru/20230314/voyska-1857674833.html

В США назвали причину ухудшения качества украинских войск

В США назвали причину ухудшения качества украинских войск - РИА Новости, 14.03.2023

В США назвали причину ухудшения качества украинских войск

Качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставят под сомнение... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:45

2023-03-14T01:45

2023-03-14T02:24

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украина

киев

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставят под сомнение готовность Украины провести контрнаступление, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление", - говорится в сообщении издания. Так, один из высокопоставленных чиновников заявил, что не верит в возможность большого контрнаступления. "У нас нет людей и оружия", - добавил он. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. "Многие среди них убиты", - отметил украинский чиновник. Согласно должностному лицу из ФРГ, которое пожелало остаться неизвестным, по подсчетам Берлина, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. "Они (украинская сторона) не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют", - уточнил чиновник. Однако, по словам американского должностного лица, Киев готовит войска для контрнаступления отдельно и намеренно удерживает их от текущих боев, в том числе под Артемовском. Как ожидают чиновники из США, Украина начнет контрнаступление в конце апреля или начале мая. При этом отмечается, что даже с новым оборудованием и по прохождении необходимого обучения, Украина не сможет атаковать российские силы по всей линии фронта.

https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html

https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша