https://ria.ru/20230314/voyska-1857674833.html
В США назвали причину ухудшения качества украинских войск
В США назвали причину ухудшения качества украинских войск - РИА Новости, 14.03.2023
В США назвали причину ухудшения качества украинских войск
Качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставят под сомнение... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:45
2023-03-14T01:45
2023-03-14T02:24
в мире
украина
киев
сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856682655_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12b892ff656bab3a14d37de7815a8c0c.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставят под сомнение готовность Украины провести контрнаступление, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление", - говорится в сообщении издания. Так, один из высокопоставленных чиновников заявил, что не верит в возможность большого контрнаступления. "У нас нет людей и оружия", - добавил он. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. "Многие среди них убиты", - отметил украинский чиновник. Согласно должностному лицу из ФРГ, которое пожелало остаться неизвестным, по подсчетам Берлина, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. "Они (украинская сторона) не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют", - уточнил чиновник. Однако, по словам американского должностного лица, Киев готовит войска для контрнаступления отдельно и намеренно удерживает их от текущих боев, в том числе под Артемовском. Как ожидают чиновники из США, Украина начнет контрнаступление в конце апреля или начале мая. При этом отмечается, что даже с новым оборудованием и по прохождении необходимого обучения, Украина не сможет атаковать российские силы по всей линии фронта.
https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856682655_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_3fb9d53229b86788a94a93941b354ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша
В мире, Украина, Киев, США, Специальная военная операция на Украине
В США назвали причину ухудшения качества украинских войск
WP: качество ВСУ ухудшилось за год из-за потерь среди опытных бойцов и офицеров