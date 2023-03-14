https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html
Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока
Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока
Власти РФ собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов, кроме того, на развитие Улан-Удэ до 2030 года дополнительно будет выделено 150... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:15
2023-03-14T18:15
2023-03-14T18:15
дальний восток
улан-удэ
россия
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
республика бурятия
политика
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Власти РФ собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов, кроме того, на развитие Улан-Удэ до 2030 года дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода Путин пообщался с его работниками, которые обратили его внимание на необходимость строительства жилья и инфраструктуры для предотвращения оттока населения из региона. "Для закрепления людей, конечно, нужно строить жилье. Это одна из главных задач, которая должна решаться... Но только жильем - арендным или другой формы собственности - не обойтись, здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась. Детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры - все это должно вместе развиваться. Вот эта программа, о которой мы сейчас будем говорить и которую будем внедрять - потому что в целом она уже подготовлена - она как раз на это и рассчитана", - сказал Путин. Он добавил, что на совещании, которое пройдет в Улан-Удэ, будут обсуждаться вопросы развития основных городов дальневосточной части страны. "Уже одна программа у нас работает, на Камчатке, и сейчас речь пойдет о еще пяти городах, в том числе и Улан-Удэ", - сказал президент. Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет, до 2030 года, на развитие Улан-Удэ дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, улан-удэ, россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, республика бурятия, политика
Дальний Восток, Улан-Удэ, Россия, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Республика Бурятия, Политика
Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока
Путин заявил, что власти будут внедрять программу развития городов Дальнего Востока
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Власти РФ собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов, кроме того, на развитие Улан-Удэ до 2030 года дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода
Путин пообщался с его работниками, которые обратили его внимание на необходимость строительства жилья и инфраструктуры для предотвращения оттока населения из региона.
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"Для закрепления людей, конечно, нужно строить жилье. Это одна из главных задач, которая должна решаться... Но только жильем - арендным или другой формы собственности - не обойтись, здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась. Детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры - все это должно вместе развиваться. Вот эта программа, о которой мы сейчас будем говорить и которую будем внедрять - потому что в целом она уже подготовлена - она как раз на это и рассчитана", - сказал Путин.
Он добавил, что на совещании, которое пройдет в Улан-Удэ, будут обсуждаться вопросы развития основных городов дальневосточной части страны.
"Уже одна программа у нас работает, на Камчатке, и сейчас речь пойдет о еще пяти городах, в том числе и Улан-Удэ", - сказал президент.
Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет, до 2030 года, на развитие Улан-Удэ дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей.
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