https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html

Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока

Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 14.03.2023

Путин рассказал о программах развития городов Дальнего Востока

Власти РФ собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов, кроме того, на развитие Улан-Удэ до 2030 года дополнительно будет выделено 150... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:15

2023-03-14T18:15

2023-03-14T18:15

дальний восток

улан-удэ

россия

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

республика бурятия

политика

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Власти РФ собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов, кроме того, на развитие Улан-Удэ до 2030 года дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода Путин пообщался с его работниками, которые обратили его внимание на необходимость строительства жилья и инфраструктуры для предотвращения оттока населения из региона. "Для закрепления людей, конечно, нужно строить жилье. Это одна из главных задач, которая должна решаться... Но только жильем - арендным или другой формы собственности - не обойтись, здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась. Детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры - все это должно вместе развиваться. Вот эта программа, о которой мы сейчас будем говорить и которую будем внедрять - потому что в целом она уже подготовлена - она как раз на это и рассчитана", - сказал Путин. Он добавил, что на совещании, которое пройдет в Улан-Удэ, будут обсуждаться вопросы развития основных городов дальневосточной части страны. "Уже одна программа у нас работает, на Камчатке, и сейчас речь пойдет о еще пяти городах, в том числе и Улан-Удэ", - сказал президент. Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет, до 2030 года, на развитие Улан-Удэ дополнительно будет выделено 150 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html

https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html

дальний восток

улан-удэ

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дальний восток, улан-удэ, россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, республика бурятия, политика