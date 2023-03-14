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На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/voennye-1857848227.html
На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий
На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.03.2023
На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий
Скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:36
2023-03-14T17:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья до 40 тысяч скопление украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому Вооруженные силы занимают оборонительную позицию", - сказал он.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий

Врио главы Запорожья Балицкий: на севере региона скопилось до 40 тысяч военных ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья до 40 тысяч скопление украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому Вооруженные силы занимают оборонительную позицию", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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