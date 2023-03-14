https://ria.ru/20230314/voennye-1857848227.html

На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий

На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.03.2023

На севере Запорожья скопилось до 40 тысяч военных ВСУ, заявил Балицкий

Скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:36

2023-03-14T17:36

2023-03-14T17:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мы сегодня видим в районе Северного Запорожья до 40 тысяч скопление украинских боевиков и понимаем, что на нашем направлении возможен прорыв, поэтому Вооруженные силы занимают оборонительную позицию", - сказал он.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины