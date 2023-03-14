https://ria.ru/20230314/vnukovo-1857813189.html

Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе

Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе - РИА Новости, 14.03.2023

Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе

Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме и неопознанных объектов над ним не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:04

2023-03-14T16:04

2023-03-14T16:04

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме и неопознанных объектов над ним не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о неизвестном беспилотнике в небе над Внуково. "Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20230228/peterburg-1854820465.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, внуково (аэропорт)