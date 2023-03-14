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Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе - РИА Новости, 14.03.2023
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16:04 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/vnukovo-1857813189.html
Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе
Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе - РИА Новости, 14.03.2023
Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе
Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме и неопознанных объектов над ним не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:04
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происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме и неопознанных объектов над ним не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о неизвестном беспилотнике в небе над Внуково. "Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе

Аэропорт Внуково заявил, что работает штатно и не фиксировал в небе неопознанных объектов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме и неопознанных объектов над ним не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о неизвестном беспилотнике в небе над Внуково.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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ПроисшествияМоскваВнуково (аэропорт)
 
 
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