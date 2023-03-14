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В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил - РИА Новости, 14.03.2023
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13:11 14.03.2023 (обновлено: 13:46 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/velikobritaniya-1857761144.html
В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил
В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил - РИА Новости, 14.03.2023
В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил
Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:11
2023-03-14T13:46
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами обороны", сообщило издание Daily Mail.Как указали авторы статьи, правительство Соединенного Королевства выделило пять миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению многих британских военных и политиков, фактически означает сокращение финансирования вооруженных сил.Генерал-майор Чарльз Коллинз заявлял изданию Daily Mail, что армия Великобритания больше не способна самостоятельно вести боевые действия, и, если она в одиночку сражалась бы на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.
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в мире, великобритания, европа, украина
В мире, Великобритания, Европа, Украина
В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил

Daily Mail: парламент Великобритании назвал армию декоративной из-за малых расходов

© Фото : MoD/Crown copyright 2016 Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : MoD/Crown copyright 2016
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами обороны", сообщило издание Daily Mail.
«

"Правительство создало "декоративные силы обороны". Армия не может позволить себе даже пиццу и получить ее доставку в срок и в рамках бюджета", — пожаловался один из политиков.

Как указали авторы статьи, правительство Соединенного Королевства выделило пять миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению многих британских военных и политиков, фактически означает сокращение финансирования вооруженных сил.
«

"В условиях наземного вооруженного конфликта в Европе наша армия испытывает острую нехватку средств. Мы должны тратить больше, и есть уроки истории, напоминающие нам, что мы можем оказаться в опасности", — считает бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат.

Генерал-майор Чарльз Коллинз заявлял изданию Daily Mail, что армия Великобритания больше не способна самостоятельно вести боевые действия, и, если она в одиночку сражалась бы на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.
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