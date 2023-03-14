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В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил

В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил - РИА Новости, 14.03.2023

В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил

Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:11

2023-03-14T13:11

2023-03-14T13:46

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами обороны", сообщило издание Daily Mail.Как указали авторы статьи, правительство Соединенного Королевства выделило пять миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению многих британских военных и политиков, фактически означает сокращение финансирования вооруженных сил.Генерал-майор Чарльз Коллинз заявлял изданию Daily Mail, что армия Великобритания больше не способна самостоятельно вести боевые действия, и, если она в одиночку сражалась бы на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.

https://ria.ru/20230313/podlodki-1857665816.html

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в мире, великобритания, европа, украина