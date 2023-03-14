В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил
Daily Mail: парламент Великобритании назвал армию декоративной из-за малых расходов
© Фото : MoD/Crown copyright 2016 Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Члены парламента Великобритании раскритиковали решение правительства страны выделить недостаточно средств на оборону, назвав армию "декоративными силами обороны", сообщило издание Daily Mail.
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"Правительство создало "декоративные силы обороны". Армия не может позволить себе даже пиццу и получить ее доставку в срок и в рамках бюджета", — пожаловался один из политиков.
Как указали авторы статьи, правительство Соединенного Королевства выделило пять миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению многих британских военных и политиков, фактически означает сокращение финансирования вооруженных сил.
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"В условиях наземного вооруженного конфликта в Европе наша армия испытывает острую нехватку средств. Мы должны тратить больше, и есть уроки истории, напоминающие нам, что мы можем оказаться в опасности", — считает бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат.
Генерал-майор Чарльз Коллинз заявлял изданию Daily Mail, что армия Великобритания больше не способна самостоятельно вести боевые действия, и, если она в одиночку сражалась бы на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.