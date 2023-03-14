https://ria.ru/20230314/ukraina-1857716932.html
Перевести конфликт на Украине в мирное русло пока невозможно, заявил Песков
Перевести конфликт на Украине в мирное русло пока невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2023
Перевести конфликт на Украине в мирное русло пока невозможно, заявил Песков
Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно, РФ должна достигнуть своих... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:51
в мире
украина
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно, РФ должна достигнуть своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что много государств предлагает свои посреднические усилия в урегулировании этого конфликта, в том числе мы слышали такие заявления и из Ватикана. Мы высоко ценим роль тех стран, которые уже прикладывают изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло. Но опять же, пока это невозможно, пока этот конфликт решается военным путем. Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем при нынешней позиции киевского режима. Здесь ничего не поменялось ", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Перевести конфликт на Украине в мирное русло пока невозможно, заявил Песков
Песков: вывести решение конфликта на Украине в мирное русло пока невозможно