https://ria.ru/20230314/turtsiya-1857707273.html

Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными

Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными - РИА Новости, 14.03.2023

Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными

Турция была не готова к сокрушительным землетрясениям в феврале, но действия властей страны и действующего президента Тайипа Эрдогана были более успешными, чем... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:32

2023-03-14T10:32

2023-03-14T10:32

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Турция была не готова к сокрушительным землетрясениям в феврале, но действия властей страны и действующего президента Тайипа Эрдогана были более успешными, чем оппозиции во главе с претендующим на этот пост Кемалем Кылычдароглу, следует из данных исследования, приведенных турецким социологом Ихсаном Акташем. Акташ известен своими статьями в турецких проправительственных изданиях. Он является владельцем исследовательской компании Genar, близкой, по данным некоторых СМИ, в частности газеты Cumhuriyet, своей близостью к правящей партии. По данным социолога, которые приводит газета Sabah, в исследовании приняли участие 3 тысячи человек, в том числе люди из регионов, затронутых "катастрофой века", унесшей жизни более 48 тысяч человек. Другие статданные – метод опроса, выборка, погрешности полученных результатов – не приводятся. Как указывается в материалах, на вопрос "Была ли Турция должным образом подготовлена к этим землетрясениям?" 78,4% опрошенных заявили, что не была готова вообще, 14,3% - что была "частично подготовленной", 7,3% - что была подготовлена. При этом вопрос "Считаете ли вы приемлемым решение по эвакуации граждан, пострадавших от землетрясения?" 83,6% ответили утвердительно, 16,4% придерживаются обратного мнения. Согласно приведенным данным, около двух третей респондентов (63,6%) считают, что после землетрясения все институты государства боролись с последствиями стихии "с большими усилиями и искренностью", 36,4% опрошенных не согласны с этим. Успешными усилия Эрдогана в преодолении последствий катастрофы считают 65,1% опрошенных, действия его конкурента на выборах Кылычдароглу поддерживают 34,9%. На вопрос "Сможет ли регион справиться еще с одним стихийным бедствием, если у власти окажется оппозиция?", 67,6% опрошенных ответили отрицательно, 32,4% утвердительно. Опубликованные данные стали самыми комплементарными для нынешних властей в Турции перед намеченными на 14 мая всеобщими выборами. Ранее результаты предвыборных опросов не выявляли явного фаворита, а эксперты отмечали, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии как раз из-за ситуации с землетрясениями.

https://ria.ru/20230313/zemletryaseniya-1857499985.html

https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии