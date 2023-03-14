https://ria.ru/20230314/turtsiya-1857707273.html
Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными - РИА Новости, 14.03.2023
Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
Турция была не готова к сокрушительным землетрясениям в феврале, но действия властей страны и действующего президента Тайипа Эрдогана были более успешными, чем... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:32
2023-03-14T10:32
2023-03-14T10:32
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Турция была не готова к сокрушительным землетрясениям в феврале, но действия властей страны и действующего президента Тайипа Эрдогана были более успешными, чем оппозиции во главе с претендующим на этот пост Кемалем Кылычдароглу, следует из данных исследования, приведенных турецким социологом Ихсаном Акташем. Акташ известен своими статьями в турецких проправительственных изданиях. Он является владельцем исследовательской компании Genar, близкой, по данным некоторых СМИ, в частности газеты Cumhuriyet, своей близостью к правящей партии. По данным социолога, которые приводит газета Sabah, в исследовании приняли участие 3 тысячи человек, в том числе люди из регионов, затронутых "катастрофой века", унесшей жизни более 48 тысяч человек. Другие статданные – метод опроса, выборка, погрешности полученных результатов – не приводятся. Как указывается в материалах, на вопрос "Была ли Турция должным образом подготовлена к этим землетрясениям?" 78,4% опрошенных заявили, что не была готова вообще, 14,3% - что была "частично подготовленной", 7,3% - что была подготовлена. При этом вопрос "Считаете ли вы приемлемым решение по эвакуации граждан, пострадавших от землетрясения?" 83,6% ответили утвердительно, 16,4% придерживаются обратного мнения. Согласно приведенным данным, около двух третей респондентов (63,6%) считают, что после землетрясения все институты государства боролись с последствиями стихии "с большими усилиями и искренностью", 36,4% опрошенных не согласны с этим. Успешными усилия Эрдогана в преодолении последствий катастрофы считают 65,1% опрошенных, действия его конкурента на выборах Кылычдароглу поддерживают 34,9%. На вопрос "Сможет ли регион справиться еще с одним стихийным бедствием, если у власти окажется оппозиция?", 67,6% опрошенных ответили отрицательно, 32,4% утвердительно. Опубликованные данные стали самыми комплементарными для нынешних властей в Турции перед намеченными на 14 мая всеобщими выборами. Ранее результаты предвыборных опросов не выявляли явного фаворита, а эксперты отмечали, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии как раз из-за ситуации с землетрясениями.
https://ria.ru/20230313/zemletryaseniya-1857499985.html
https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Опрос: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
Социолог Акташ: турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
АНКАРА, 14 мар – РИА Новости.
Турция была не готова к сокрушительным землетрясениям в феврале, но действия властей страны и действующего президента Тайипа Эрдогана были более успешными, чем оппозиции во главе с претендующим на этот пост Кемалем Кылычдароглу, следует из данных исследования
, приведенных турецким социологом Ихсаном Акташем.
Акташ известен своими статьями в турецких проправительственных изданиях. Он является владельцем исследовательской компании Genar, близкой, по данным некоторых СМИ, в частности газеты Cumhuriyet, своей близостью к правящей партии.
По данным социолога, которые приводит газета Sabah, в исследовании приняли участие 3 тысячи человек, в том числе люди из регионов, затронутых "катастрофой века", унесшей жизни более 48 тысяч человек. Другие статданные – метод опроса, выборка, погрешности полученных результатов – не приводятся.
Как указывается в материалах, на вопрос "Была ли Турция должным образом подготовлена к этим землетрясениям?" 78,4% опрошенных заявили, что не была готова вообще, 14,3% - что была "частично подготовленной", 7,3% - что была подготовлена. При этом вопрос "Считаете ли вы приемлемым решение по эвакуации граждан, пострадавших от землетрясения?" 83,6% ответили утвердительно, 16,4% придерживаются обратного мнения.
Число жертв землетрясений в Турции возросло почти до 48,5 тысячи человек
Согласно приведенным данным, около двух третей респондентов (63,6%) считают, что после землетрясения все институты государства боролись с последствиями стихии "с большими усилиями и искренностью", 36,4% опрошенных не согласны с этим.
Успешными усилия Эрдогана в преодолении последствий катастрофы считают 65,1% опрошенных, действия его конкурента на выборах Кылычдароглу поддерживают 34,9%. На вопрос "Сможет ли регион справиться еще с одним стихийным бедствием, если у власти окажется оппозиция?", 67,6% опрошенных ответили отрицательно, 32,4% утвердительно.
Опубликованные данные стали самыми комплементарными для нынешних властей в Турции перед намеченными на 14 мая всеобщими выборами. Ранее результаты предвыборных опросов не выявляли явного фаворита, а эксперты отмечали, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии как раз из-за ситуации с землетрясениями.
Кандидатом в президенты Турции стал оппонент Эрдогана на прошлых выборах