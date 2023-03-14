https://ria.ru/20230314/trevoga-1857801860.html
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:35
2023-03-14T15:35
2023-03-14T15:39
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена около 15.30 мск.Ранее во вторник тревога уже объявлялась по всей территории страны около 14.00 по Москве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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украина, в мире, москва, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Москва, Вооруженные силы РФ
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу