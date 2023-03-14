https://ria.ru/20230314/trevoga-1857801860.html

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023

По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:35

2023-03-14T15:35

2023-03-14T15:39

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена около 15.30 мск.Ранее во вторник тревога уже объявлялась по всей территории страны около 14.00 по Москве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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украина, в мире, москва, вооруженные силы рф