https://ria.ru/20230314/traty-1857814966.html

Почта Банк: на 8 марта траты на гостиницы выросли в 6 раз

Почта Банк: на 8 марта траты на гостиницы выросли в 6 раз - РИА Новости, 14.03.2023

Почта Банк: на 8 марта траты на гостиницы выросли в 6 раз

Траты по картам Почта Банка в период с 8 по 12 марта достигли 4,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,8 миллиарда рублей), при РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:24

2023-03-14T16:24

2023-03-14T16:37

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Траты по картам Почта Банка в период с 8 по 12 марта достигли 4,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,8 миллиарда рублей), при этом больше всего клиенты увеличили расходы на путешествия, сообщает банк."По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, траты на гостиницы и отели выросли в 6 раз (128,8 миллиона рублей), а средний чек - в пять раз, достигнув 53 тысяч рублей. В 2,5 раза больше средств было потрачено на авиаперелеты (16,7 миллиона рублей). Средний чек на авиабилеты вырос с 10,1 тысячи рублей до 16,9 тысячи рублей", - уточняется в сообщении.Кроме того, в период 8-12 марта россияне чаще покупали цветы, посещали салоны красоты и кинотеатры. Траты на цветы в этот период выросли в 4 раза по сравнению с первыми днями марта (с 1 по 5 марта) и составили около 50 миллионов рублей, а средний чек увеличился на 23%. В салонах красоты клиенты банка потратили на 60% больше средств, чем в начале марта, а средний чек вырос вдвое, в кинотеатрах - на 53% больше средств.В этот период также существенно выросли траты по картам банка в кафе и ресторанах - на 18% больше, чем в обычные дни (181 миллион рублей). Средний чек на общепит в этот период составил 3600 рублей. На 30% больше, чем обычно, россияне потратили на музеи и выставки, в эти дни было куплено билетов на 6 миллионов рублей, добавили в Почта Банке.

https://ria.ru/20221130/bank-1835399389.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, почта банк, общество, россия