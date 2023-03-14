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Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе - РИА Новости, 14.03.2023
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05:42 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/transport-1857682287.html
Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе
Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе
В Донецке из-за не хватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов из прежних 1200-1500, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:42
2023-03-14T05:42
общество
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Донецке из-за не хватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов из прежних 1200-1500, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Безусловно, сокращен выпуск (транспорта на линии) в связи с нехваткой водительского персонала. И автобусы у нас горели, троллейбусы горели, люди погибали, к сожалению. Вместо 1200-1500 машин, которые выходили раньше, в 2012 году, сейчас выходят 400", - заявил Кулемзин РИА Новости. При этом "транспортное сообщение остается", заверил он.
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общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе

Кулемзин: в Донецке работают 400 автобусов и троллейбусов из полутора тысяч

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Донецке из-за не хватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов из прежних 1200-1500, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Безусловно, сокращен выпуск (транспорта на линии) в связи с нехваткой водительского персонала. И автобусы у нас горели, троллейбусы горели, люди погибали, к сожалению. Вместо 1200-1500 машин, которые выходили раньше, в 2012 году, сейчас выходят 400", - заявил Кулемзин РИА Новости.
При этом "транспортное сообщение остается", заверил он.
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