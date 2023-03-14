https://ria.ru/20230314/transport-1857682287.html

Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе

Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе - РИА Новости, 14.03.2023

Мэр Донецка рассказал о состоянии общественного транспорта в городе

В Донецке из-за не хватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов из прежних 1200-1500, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:42

2023-03-14T05:42

2023-03-14T05:42

общество

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В Донецке из-за не хватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов из прежних 1200-1500, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Безусловно, сокращен выпуск (транспорта на линии) в связи с нехваткой водительского персонала. И автобусы у нас горели, троллейбусы горели, люди погибали, к сожалению. Вместо 1200-1500 машин, которые выходили раньше, в 2012 году, сейчас выходят 400", - заявил Кулемзин РИА Новости. При этом "транспортное сообщение остается", заверил он.

https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html

донецк

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общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)