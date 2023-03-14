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Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России - РИА Новости, 14.03.2023
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02:48 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html
Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России
Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России - РИА Новости, 14.03.2023
Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) информирует о росте числа термических... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:48
2023-03-14T02:48
происшествия
внии гочс
уральский
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) информирует о росте числа термических точек, зарегистрированных из космоса в регионах Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. "Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в отчетном периоде на территории страны зарегистрировано более полутора тысяч термических точек. Их рост регистрируется на территории Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что повышенный индекс пожарной опасности также сохраняется в Крыму, Адыгее, Дагестане, Краснодарском, Забайкальском краях, Астраханской и Ростовской областях.
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происшествия, внии гочс, уральский, россия, забайкальский край
Происшествия, ВНИИ ГОЧС, Уральский, Россия, Забайкальский край
Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России

ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России регистрируется рост термических точек

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) информирует о росте числа термических точек, зарегистрированных из космоса в регионах Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
"Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в отчетном периоде на территории страны зарегистрировано более полутора тысяч термических точек. Их рост регистрируется на территории Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте института.
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Отмечается, что повышенный индекс пожарной опасности также сохраняется в Крыму, Адыгее, Дагестане, Краснодарском, Забайкальском краях, Астраханской и Ростовской областях.
 
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