https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html

Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России

Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России - РИА Новости, 14.03.2023

Специалисты зафиксировали рост термоточек в некоторых регионах России

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) информирует о росте числа термических... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T02:48

2023-03-14T02:48

2023-03-14T02:48

происшествия

внии гочс

уральский

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) информирует о росте числа термических точек, зарегистрированных из космоса в регионах Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. "Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в отчетном периоде на территории страны зарегистрировано более полутора тысяч термических точек. Их рост регистрируется на территории Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что повышенный индекс пожарной опасности также сохраняется в Крыму, Адыгее, Дагестане, Краснодарском, Забайкальском краях, Астраханской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html

уральский

россия

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происшествия, внии гочс, уральский, россия, забайкальский край