https://ria.ru/20230314/tankisty-1857677573.html

Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику

Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.03.2023

Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику

Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии, и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:03

2023-03-14T03:03

2023-03-14T03:08

специальная военная операция на украине

безопасность

кременная

дальний восток

т-72б3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772860718_0:270:3159:2047_1920x0_80_0_0_a82625f44ad206c3a874d31c7b2d718d.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии, и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов на передней линии соприкосновения в Кременной. "В данный момент будем поражать цели, выявленные разведкой, выявили бронетехнику в укрытии. Воздушной разведкой выявляют цели, которые беспокоят очень сильно нашу пехоту, которая здесь находится на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем выявленные цели", - рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным "Успех". По его словам, в хорошую погоду экипаж может выезжать три раза за день, за один выезд можно уничтожить до пяти целей. На вопрос, за что он воюет, командир сказал: "Я воюю за свою Родину! Моя Родина – это моя семья, мои близкие, моя страна, это наша земля!" "Сколько советских солдат погибло, освобождая эти территории во время Великой Отечественной войны. Это очень много миллионов солдат погибло, причем тех людей, которые никак не относились к этой территории - и сибиряки гибли, и Дальний Восток, а теперь в итоге они говорят: "Вы нам все враги". И все это было напрасно? Я считаю, что не напрасно. Мне очень приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находится в зоне СВО, - они все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, когда шли наши деды, наши прадеды и освобождали нас от немецко-фашистских захватчиков", - заключил танкист.

https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html

кременная

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, кременная, дальний восток, т-72б3