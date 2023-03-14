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Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.03.2023
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03:03 14.03.2023 (обновлено: 03:08 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/tankisty-1857677573.html
Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику
Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.03.2023
Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику
Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии, и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:03
2023-03-14T03:08
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
дальний восток
т-72б3
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии, и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов на передней линии соприкосновения в Кременной. "В данный момент будем поражать цели, выявленные разведкой, выявили бронетехнику в укрытии. Воздушной разведкой выявляют цели, которые беспокоят очень сильно нашу пехоту, которая здесь находится на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем выявленные цели", - рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным "Успех". По его словам, в хорошую погоду экипаж может выезжать три раза за день, за один выезд можно уничтожить до пяти целей. На вопрос, за что он воюет, командир сказал: "Я воюю за свою Родину! Моя Родина – это моя семья, мои близкие, моя страна, это наша земля!" "Сколько советских солдат погибло, освобождая эти территории во время Великой Отечественной войны. Это очень много миллионов солдат погибло, причем тех людей, которые никак не относились к этой территории - и сибиряки гибли, и Дальний Восток, а теперь в итоге они говорят: "Вы нам все враги". И все это было напрасно? Я считаю, что не напрасно. Мне очень приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находится в зоне СВО, - они все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, когда шли наши деды, наши прадеды и освобождали нас от немецко-фашистских захватчиков", - заключил танкист.
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безопасность, кременная, дальний восток, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Дальний Восток, Т-72Б3
Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил выявленную в укрытии украинскую бронетехнику

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТанки Т-72Б3
Танки Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танки Т-72Б3. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мар — РИА Новости. Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии, и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов на передней линии соприкосновения в Кременной.
"В данный момент будем поражать цели, выявленные разведкой, выявили бронетехнику в укрытии. Воздушной разведкой выявляют цели, которые беспокоят очень сильно нашу пехоту, которая здесь находится на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем выявленные цели", - рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным "Успех".
По его словам, в хорошую погоду экипаж может выезжать три раза за день, за один выезд можно уничтожить до пяти целей.
«
"Выезжаем, отрабатываем весь полный БК (боевой комплект), чтобы все у нас ушло точно в цель, чтобы нанести максимальное поражение противнику", - говорит командир.
На вопрос, за что он воюет, командир сказал: "Я воюю за свою Родину! Моя Родина – это моя семья, мои близкие, моя страна, это наша земля!"
"Сколько советских солдат погибло, освобождая эти территории во время Великой Отечественной войны. Это очень много миллионов солдат погибло, причем тех людей, которые никак не относились к этой территории - и сибиряки гибли, и Дальний Восток, а теперь в итоге они говорят: "Вы нам все враги". И все это было напрасно? Я считаю, что не напрасно. Мне очень приятно слышать слова ветеранов, которые говорят, что все, кто находится в зоне СВО, - они все им однополчане. Я испытываю гордость, что иду по тем же следам, когда шли наши деды, наши прадеды и освобождали нас от немецко-фашистских захватчиков", - заключил танкист.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКременнаяДальний ВостокТ-72Б3
 
 
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