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Банковский регулятор Канады усиливает контроль после краха SVB, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
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06:15 14.03.2023 (обновлено: 06:17 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/svb-1857683579.html
Банковский регулятор Канады усиливает контроль после краха SVB, пишут СМИ
Банковский регулятор Канады усиливает контроль после краха SVB, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
Банковский регулятор Канады усиливает контроль после краха SVB, пишут СМИ
Банковский регулятор Канады усиливает контроль над финансовым здоровьем местных банков на фоне краха американского Silicon Valley Bank, сообщает газета Globe... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:15
2023-03-14T06:17
в мире
канада
сша
калифорния
христя фриланд
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Банковский регулятор Канады усиливает контроль над финансовым здоровьем местных банков на фоне краха американского Silicon Valley Bank, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. Ранее офис управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI) заявил, что канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). "OSFI сообщил банкам, что со вторника и до дальнейшего уведомления они будут обязаны каждый день отправлять регулятору отчеты о ликвидности", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам, усиленный контроль не означает, что для сектора существует какая-либо насущная проблема. Согласно изданию, вице-премьер Канады Христя Фриланд уже провела встречи с руководителями финансовых институтов и представителями Банка Канады, а также с главой OSFI. Ранее, как сообщала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html
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в мире, канада, сша, калифорния, христя фриланд, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
В мире, Канада, США, Калифорния, Христя Фриланд, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Банковский регулятор Канады усиливает контроль после краха SVB, пишут СМИ

Globe and Mail: банковский регулятор Канады усиливает контроль на фоне краха SVB

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Банковский регулятор Канады усиливает контроль над финансовым здоровьем местных банков на фоне краха американского Silicon Valley Bank, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
Ранее офис управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI) заявил, что канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB).
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка
Вчера, 00:08
"OSFI сообщил банкам, что со вторника и до дальнейшего уведомления они будут обязаны каждый день отправлять регулятору отчеты о ликвидности", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам, усиленный контроль не означает, что для сектора существует какая-либо насущная проблема.
Согласно изданию, вице-премьер Канады Христя Фриланд уже провела встречи с руководителями финансовых институтов и представителями Банка Канады, а также с главой OSFI.
Ранее, как сообщала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку"
13 марта, 14:24
 
В миреКанадаСШАКалифорнияХристя ФриландФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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